Πού στοχεύει το «Κόμμα της Αμερικής» που ανακοίνωσε ο Μασκ

Το νέο πολιτικό κόμμα που ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει ο Έλον Μασκ μπορεί αρχικά να επικεντρωθεί στο να εξασφαλίσει μια χούφτα έδρες στη Βουλή και τη Γερουσία, επιδιώκοντας να γίνει η καθοριστική ψήφος σε μείζονα ζητήματα, δεδομένων των οριακών ισορροπιών στο Κογκρέσο.

Όπως εξηγεί ο Guardian ο δισεκατομμυριούχος διευθύνων σύμβουλος των Tesla και SpaceX αναφέρθηκε σε αυτήν την προσέγγιση την Παρασκευή, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X (την οποία και κατέχει), συνεχίζοντας τη δημόσια διαμάχη του με τον Ντόναλντ Τραμπ για το «μεγάλο και όμορφο» φορολογικό νομοσχέδιο που υπέγραψε ο πρόεδρος. Το Σάββατο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ ανακοίνωσε στην πλατφόρμα X τη δημιουργία του λεγόμενου «Κόμματος της Αμερικής».

«Ένας τρόπος να το υλοποιήσουμε αυτό είναι να επικεντρωθούμε με ακρίβεια σε 2 ή 3 έδρες στη Γερουσία και σε 8 έως 10 περιφέρειες στη Βουλή», έγραψε ο Μασκ — ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο οποίος είχε επιβλέψει σκληρές περικοπές στη δημόσια διοίκηση μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ, τον Ιανουάριο. «Δεδομένων των εξαιρετικά οριακών νομοθετικών ισορροπιών, αυτό θα ήταν αρκετό ώστε να αποτελούν την καθοριστική ψήφο σε αμφιλεγόμενους νόμους, εξασφαλίζοντας ότι υπηρετούν την πραγματική βούληση του λαού».

Ο Μασκ δεν προσδιόρισε ποιες έδρες έχει στο στόχαστρο.

One way to execute on this would be to laser-focus on just 2 or 3 Senate seats and 8 to 10 House districts.



Given the razor-thin legislative margins, that would be enough to serve as the deciding vote on contentious laws, ensuring that they serve the true will of the people.