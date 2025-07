Υπό αίρεση η συμφωνία εκεχειρίας Δρούζων-Δαμασκού

Οι Δρούζοι της Συρίας κατέληξαν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη συριακή κυβέρνηση στη Σουέιντα, η οποία θα τεθεί άμεσα σε ισχύ, δήλωσε ο θρησκευτικός ανώτατος αξιωματούχος των Δρούζων σεΐχης Γιουσέφ Τζαρμπού, σε βίντεο που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η συμφωνία προβλέπει την πλήρη ενσωμάτωση της Σουέιντα στο συριακό κράτος, μεταδίδει το Reuters.

Ωστόσο, ο ηγέτης των Δρούζων της Συρίας σεΐχης Χικμέτ αλ Χατζαρί απορρίπτει τη συμφωνία, τονίζοντας ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί «έως ότου απελευθερωθεί πλήρως η Σουέιντα».

Η προηγούμενη εκεχειρία, που είχε ανακοινωθεί την Τρίτη το βράδυ, κατέρρευσε μετά από μόλις λίγες ώρες. Συνεχίζονταν τα πυρά από τις κυβερνητικές δυνάμεις στην πόλη Σουέιντα, όπου κατοικούν κυρίως Δρούζοι, μετά την ανακοίνωση, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters.

Τη νέα εκεχειρία ανακοίνωσαν και οι συριακές αρχές. Πηγή του υπουργείου Εσωτερικών, την οποία επικαλείται το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, ανακοίνωσε ότι «επιτεύχθηκε συμφωνία για εκεχειρία στη Σουέιντα και για την ανάπτυξη φραγμάτων ασφαλείας στην πόλη».

Η βία έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 300 ανθρώπων από την Κυριακή, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η συριακή προεδρία δεσμεύτηκε να τιμωρήσει τους δράστες των ωμοτήτων που διαπράχθηκαν στη Σουέιντα, όπου οι κυβερνητικές δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους κατηγορούνται για εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες.

Σε ανακοίνωση, η προεδρία «καταδικάζει έντονα τις ειδεχθείς πράξεις» και «δεσμεύεται πλήρως να διερευνήσει όλα τα εν λόγω περιστατικά και να τιμωρήσει όλους όσους ενεπλάκησαν».

Λίγο νωρίτερα, ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σημειώθηκε δίπλα στο προεδρικό μέγαρο στη Δαμασκό, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters. Παράλληλα, έγιναν μαζικές επιθέσεις και κατά του συριακού υπουργείου Αμυνας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε στρατιωτικό στόχο κοντά στο προεδρικό μέγαρο της Συρίας.

Νέα ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν το απόγευμα και στην περιοχή όπου βρίσκεται το Γενικό Επιτελείο των συριακών ενόπλων δυνάμεων, στο κέντρο της πρωτεύουσας, λίγο μετά ένα πρώτο πλήγμα εναντίον του συγκροτήματος. Αναφέρθηκαν πέντε νεκροί των συριακών δυνάμεων ασφαλείας.

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι στρατιώτες που σταθμεύουν στη Λωρίδα της Γάζας θα μετακινηθούν στα σύνορα με τη Συρία, όπου το Ισραήλ εξαπολύει πλήγματα, λέγοντας ότι θέλει να υπερασπιστεί τη μειονότητα των Δρούζων.

Δεκάδες Δρούζοι διέσχισαν τα σύνορα Συρίας-Ισραήλ, και στις δύο κατευθύνσεις, λίγο μετά τις προειδοποιήσεις για πλήγματα από το Ισραήλ, που απαιτεί από τη Δαμασκό να αποσύρει τα στρατεύματά της από τη νότια Συρία.

JUST IN: Footage of 3rs Israeli airstrike on the Umayyad square area in Damascus. pic.twitter.com/kciBqd5xUL

Χαοτικές ήταν οι σκηνές υπό τα δακρυγόνα που εκτοξεύουν οι ισραηλινές δυνάμεις για να τους εμποδίσουν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τους Δρούζους πολίτες του Ισραήλ να μην διασχίσουν τα σύνορα προς τη Συρία, λέγοντας ότι η κατάσταση πολύ σοβαρή και υπάρχει κίνδυνος να απαχθούν ή να σκοτωθούν.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ προειδοποίησε τη συριακή κυβέρνηση να «αφήσει τους Δρούζους ήσυχους», μετά τις συγκρούσεις που ξέσπασαν στην πόλη Σουέιντα, ενώ προανήγγειλε «επώδυνα πλήγματα».

«Τα σήματα που εστάλησαν στη Δαμασκό τελείωσαν, τώρα έρχονται τα επώδυνα πλήγματα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο ισραηλινός στρατός «θα επιχειρήσει με δύναμη» στη συριακή περιοχή της Σουέιντα για να «εξοντώσει τις δυνάμεις που επιτέθηκαν στους Δρούζους, μέχρι την πλήρη αποχώρησή τους».

Σήμερα το πρωί, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε την είσοδο του γενικού επιτελείου των συριακών ενόπλων δυνάμεων στη Δαμασκό και ότι ενίσχυσε τα στρατεύματά του στα σύνορα με τη Συρία, έπειτα από απειλή της ισραηλινής κυβέρνησης ότι θα εντείνει τα πλήγματά της για να προστατεύσει τους Δρούζους, μειονότητα στη νότια Συρία.

Strikes by the Israeli Air Force have now totally destroyed the Ministry of Defense and General Staff Headquarters in the Syrian capital of Damascus. pic.twitter.com/ANa5rG4JTz