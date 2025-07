Σφραγίδα... Τραμπ αναμένει η ΕΕ για συμφωνία στους δασμούς

Μια εβδομάδα μόλις μας χωρίζει από τη διορία που έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να βρεθεί συμβιβαστική λύση για να αποφευχθεί η επιβολή δασμών-μαμούθ σε πολλές χώρες, ανάμεσά τους και η ΕΕ.

Χθες ανακοινώθηκε η συμφωνία με την Ιαπωνία, η οποία έδωσε μια γερή ώθηση στα Ασιατικά χρηματιστήρια. Πηγές από την Ουάσιγκτον όμως διεμήνυσαν σε δημοσιογράφους ότι η συμφωνία επετεύχθη μόνο όταν η Ιαπωνία συμφώνησε να παραχωρήσει πακέτο επενδύσεων στις ΗΠΑ ύψους 550 δισ. δολαρίων. Κάτι ανάλογο ζητάει και από την ΕΕ ο Τραμπ.

Στις Βρυξέλλες υπάρχει εκνευρισμός και κορυφαία στελέχη παραδέχονται ότι οι διαπραγματεύσεις δεν προχωρούν όπως πρέπει, ούτως ώστε να υπάρξει έστω μια συμφωνία «γέφυρα» που θα κλειδώνει κάποια προκαταρτικά στοιχεία και θα αφήνει τις δύσκολες διαπραγματεύσεις για τον Σεπτέμβρη.

Χθες για παράδειγμα, διέρρευσε στους ευρωπαίους δημοσιογράφους το τελευταίο briefing της Κομισιόν προς τα κράτη-μέλη που μιλούσε για εμπορική συμφωνία που θα επιβάλει δασμούς 15% στις ευρωπαϊκές εισαγωγές, παρόμοια με τη συμφωνία που έκλεισε ο Ντόναλντ Τραμπ με την Ιαπωνία.

Απ’ ό,τι αναφέρθηκε στο Κολέγιο των Επιτρόπων, και οι δύο πλευρές θα άρουν τους δασμούς σε ορισμένα προϊόντα, όπως αεροσκάφη, ποτά και ιατρικές συσκευές, ανέφεραν οι πηγές.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο ελάχιστος δασμός του 15% αναμένεται να περιλαμβάνει και τους ήδη υφιστάμενους δασμούς. Η διαρροή «γέμισε» με ελπίδες ειδικά τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς οι δασμοί θα μειωθούν από το 25% στο 15%.

Ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, η Κομισιόν επιχειρεί να δείξει ότι μια τέτοια συμφωνία, εάν εγκριθεί από τα κράτη-μέλη, δεν είναι κάτι που θα πλήξει την ΕΕ. Αντιθέτως αντιμετωπίζεται ως επιβεβαίωση του status quo.

Υπάρχει όμως μια ειδοποιός διαφορά. Στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ με ΕΕ δεν έχει ακόμα εμπλακεί προσωπικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Για να είναι σίγουρη μια συμφωνία, πρέπει να βάλει την σφραγίδα του ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, γι' αυτό και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές, όταν κλήθηκαν να σχολιάσουν τις ευρωπαϊκές διαρροές, ισχυρίστηκαν ότι η συμφωνία μπορεί να αλλάξει.

Και αυτό γιατί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η εικόνα είναι διαφορετική. Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με την «έξωση» που θέλει να κάνει στον επικεφαλής της Federal Reserve Τζερόμ Πάουελ, αλλά και με το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει για το λεγόμενο Fake Russian Gate και που, όπως λένε αμερικανικά μέσα, υπάρχουν έγγραφα που δείχνουν ότι την φερόμενη ανάμειξη των Ρώσων στις αμερικανικές εκλογές την ενορχήστρωσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα.

Μάλιστα, ο Τραμπ, στον προσωπικό του λογαριασμό ανέβασε βίντεο με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης που δείχνει τον Ομπάμα να συλλαμβάνεται ενώ βρίσκεται στο Λευκό Οίκο.

