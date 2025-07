Ισχυρή έκρηξη στην πόλη Ιντλίμπ της Συρίας

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη, στην πόλη Ιντλίμπ της βορειοδυτικής Συρίας, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας, Al Ekhbariah. Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα ενώ υπάρχουν πληροφορίες για αρκετούς νεκρούς.

NEW: An explosion occurred on the Maarrat Misrin road in the city of Idlib, Syria. pic.twitter.com/qTkjjSVv5c