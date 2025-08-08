#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στο Αμάν 100 τόνοι ιταλικής βοήθειας για τη Γάζα

Από αύριο στρατιωτικά αεροσκάφη τύπου C-130 θα αναλάβουν ρίψεις τροφίμων για μια εβδομάδα.

Δημοσιεύθηκε: 8 Αυγούστου 2025 - 16:24

Στο Αμάν 100 τόνοι ιταλικής βοήθειας για τη Γάζα

Προσγειώθηκε πριν λίγο στο Αμάν της Ιορδανίας, ιταλικό εμπορικό αεροσκάφος το οποίο μετέφερε 100 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρόφιμα, η οποία προορίζεται για τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας.

Από αύριο, ιταλικά στρατιωτικά αεροσκάφη τύπου C-130 θα αναλάβουν ρίψεις της βοήθειας, με δέματα από αέρος και η όλη διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει μια εβδομάδα.

Παράλληλα, σε τηλεφωνική της επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σείχη Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ, χθες βράδυ η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στην άκρως αποδοτική συνεργασία των δύο χωρών, σε ό,τι αφορά την διαδικασία μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα.

Κατά την συνομιλία υπογραμμίσθηκε η ανάγκη άμεσης κατάπαυσης των εχθροπραξιών, απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων από την Χαμάς και πλήρους πρόσβασης βοήθειας, "ώστε να τερματίσει η αδικαιολόγητη ανθρωπιστική κρίση στην Λωρίδα της Γάζας", οπως αναφέρεται σε ανακοινωθέν της ιταλικής κυβέρνησης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ιταλία: Παραπομπή των υπ. Εσωτερικών και Δικαιοσύνης ζήτησε το δικαστικό συμβούλιο

Τριμερής Ιταλίας-Τουρκίας-Λιβύης στην Κωνσταντινούπολη

Χαμάς: Έγκλημα πολέμου το ισραηλινό σχέδιο για κατάληψη της Γάζας

Ματαρέλα: Η κατάσταση στην Γάζα γίνεται κάθε μέρα πιο απαράδεκτη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο