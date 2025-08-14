Η πτώση του ανταγωνισμού κοστίζει $2.000 στον μέσο Αυστραλό πολίτη

Η μείωση του ανταγωνισμού στις επιχειρήσεις στην Αυστραλία από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 έως την πανδημία Covid-19 έχει επηρεάσει αρνητικά την παραγωγικότητα και τα εισοδήματα των νοικοκυριών, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Αποθεματικής Τράπεζας της Αυστραλίας (RBA).

Εάν ο ανταγωνισμός δεν είχε μειωθεί, η παραγωγικότητα και επομένως η παραγωγή θα ήταν κατά 1% έως 3% υψηλότερη, λόγω καλύτερης κατανομής των πόρων μεταξύ των επιχειρήσεων στην οικονομία, δήλωσαν οι Jonathan Hambur και Owen Freestone της RBA. Αυτό αντιστοιχεί, στο ανώτατο όριο, σε περίπου 3.000 Α$ (2.000 $) ανά άτομο, όπως ανέφεραν.

Οι δύο αναλυτές σημείωσαν ότι:

Οι αγορές έγιναν πιο συγκεντρωμένες , με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις να αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερο μερίδιο πωλήσεων στους κλάδους τους

Οι ηγέτες εντός της βιομηχανίας έγιναν πιο εδραιωμένοι και λιγότερο πιθανό να αντικατασταθούν από νέες και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις

Οι εκτιμήσεις των περιθωρίων κέρδους – η αναλογία τιμής προς οριακό κόστος – βελτιώθηκαν

«Ένας τρόπος με τον οποίο ο ασθενέστερος ανταγωνισμός μπορεί να έχει οδηγήσει σε χαμηλότερη παραγωγικότητα είναι προκαλώντας κακή κατανομή πόρων μεταξύ των επιχειρήσεων», ανέφεραν.