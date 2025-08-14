Η πτώση του ανταγωνισμού κοστίζει $2.000 στον μέσο Αυστραλό πολίτη

Η μείωση του ανταγωνισμού στις επιχειρήσεις στην Αυστραλία από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 έως την πανδημία Covid-19 έχει επηρεάσει αρνητικά την παραγωγικότητα και τα εισοδήματα των νοικοκυριών, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Αποθεματικής Τράπεζας της Αυστραλίας (RBA).
Εάν ο ανταγωνισμός δεν είχε μειωθεί, η παραγωγικότητα και επομένως η παραγωγή θα ήταν κατά 1% έως 3% υψηλότερη, λόγω καλύτερης κατανομής των πόρων μεταξύ των επιχειρήσεων στην οικονομία, δήλωσαν οι Jonathan Hambur και Owen Freestone της RBA. Αυτό αντιστοιχεί, στο ανώτατο όριο, σε περίπου 3.000 Α$ (2.000 $) ανά άτομο, όπως ανέφεραν.
Οι δύο αναλυτές σημείωσαν ότι:
- Οι αγορές έγιναν πιο συγκεντρωμένες, με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις να αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερο μερίδιο πωλήσεων στους κλάδους τους
- Οι ηγέτες εντός της βιομηχανίας έγιναν πιο εδραιωμένοι και λιγότερο πιθανό να αντικατασταθούν από νέες και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις
- Οι εκτιμήσεις των περιθωρίων κέρδους – η αναλογία τιμής προς οριακό κόστος – βελτιώθηκαν
«Ένας τρόπος με τον οποίο ο ασθενέστερος ανταγωνισμός μπορεί να έχει οδηγήσει σε χαμηλότερη παραγωγικότητα είναι προκαλώντας κακή κατανομή πόρων μεταξύ των επιχειρήσεων», ανέφεραν.