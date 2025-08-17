Η πρόεδρος της ΕΚΤ καλωσορίζει το σχέδιο της βουλγαρικής όψης κέρματος του 1 ευρώ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ καλωσόρισε το σχέδιο της βουλγαρικής όψης κέρματος του 1 ευρώ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Συναρπαστικά νέα για τη Βουλγαρία και την ευρωζώνη! Ρίξτε μια ματιά στο σχέδιο της βουλγαρικής όψης κέρματος του 1 ευρώ», τόνισε η Λαγκάρντ με ανάρτησή της στο Facebook.

Η βουλγαρική όψη του κέρματος του 1 ευρώ περιλαμβάνει μια εικόνα του Αγίου Ιωάννη της Ρίλας, γνωστός και ως Ιβάν της Ρίλας, προστάτη αγίου της Βουλγαρίας και ιδρυτή της Μονής της Ρίλα.

Υπενθυμίζεται πως η Βουλγαρία πρόκειται να υιοθετήσει επισήμως το ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2026 και θα γίνει η 21η χώρα-μέλος της ευρωζώνης.