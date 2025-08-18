#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ουκρανία-Ρωσία: Η Κίνα υπέρ μίας συμφωνίας αποδεκτής από όλες τις πλευρές

Το Πεκίνο υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες για την ειρηνική διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης, δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ σχολιάζοντας την συνάντηση κορυφής Τραμπ-Πούτιν.

Ουκρανία-Ρωσία: Η Κίνα υπέρ μίας συμφωνίας αποδεκτής από όλες τις πλευρές

Δημοσιεύθηκε: 18 Αυγούστου 2025 - 12:59

Η Κίνα ελπίζει σε μία συμφωνία «αποδεκτή από όλες τις πλευρές» για την Ουκρανία, δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών εν όψει της συνάντησης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των Ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Ελπίζουμε ότι όλες οι πλευρές και όλοι οι παράγοντες θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες την κατάλληλη στιγμή και θα καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία δίκαιη, βιώσιμη, δεσμευτική και αποδεκτή για όλες τις πλευρές μόλις γίνει δυνατόν», είπε η Μάο Νινγκ.

Το Πεκίνο υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες για την ειρηνική διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης, δήλωσε η εκπρόσωπος σχολιάζοντας την συνάντηση κορυφής Τραμπ-Πούτιν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στην Ινδία ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας

Στο Νέο Δελχί μεταβαίνει υψηλόβαθμος Κινέζος αξιωματούχος

Γιατί το Ντονμπάς είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων Πούτιν

Γερμανία: Περισσότερη πίεση στη Ρωσία πριν από τη συνάντηση Τραμπ- Ζελένσκι

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο