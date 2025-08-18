#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πάνω από 3.430.000 στρέμματα έχουν καεί στην Ισπανία φέτος

Ο αριθμός αποτελεί ρεκόρ για τη χώρα και αναθεωρείται συνεχώς προς τα πάνω. Η Πορτογαλία έχει το ευρωπαϊκό ρεκόρ καμένων εκτάσεων, από το 2017. Οι αιτίες.

Πάνω από 3.430.000 στρέμματα έχουν καεί στην Ισπανία φέτος

Δημοσιεύθηκε: 18 Αυγούστου 2025 - 15:45

Περισσότερα από 3.430.000 στρέμματα έχουν καεί στην Ισπανία από την αρχή της χρονιάς, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ενημέρωσης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) που ανήκει στο ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus. Ο αριθμός αποτελεί ρεκόρ για τη χώρα και αναθεωρείται συνεχώς προς τα πάνω.

Το 2022 ήταν μέχρι σήμερα η χειρότερη χρονιά ως προς τις καμένες εκτάσεις στην Ισπανία, με 3.060.000 στρέμματα απανθρακωμένης γης.

Η Πορτογαλία έχει το ευρωπαϊκό ρεκόρ από την τήρηση στοιχείων το 2006, με 5.630.000 καμένης γης το 2017 σε πυρκαγιές κατά τις οποίες έχασαν την ζωή τους 119 άνθρωποι. Περί τα 2.160.000 στρέμματα έχουν καεί από την αρχή του έτους στη χώρα.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες καθιστούν περισσότερο συχνά και έντονα τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, όπως κύματα καύσωνα και επεισόδια ξηρασίας, ευνοώντας την εκδήλωση πυρκαγιών.

Ωστόσο, υπάρχουν και τοπικοί επιβαρυντικοί παράγοντες όπως η εγκατάλειψη της υπαίθρου και η ανεξέλεγκτη βλάστηση που δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν τις γιγάντιες πυρκαγιές.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

