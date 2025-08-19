#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές – Υψηλότερα κατά 0,1% ο Nikkei

Αλεξάντερ Στουμπ: Δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης ο Πούτιν

«Έχει το θάρρος να έρθει σε τριμερή σύνοδο, ή προσπαθεί για ακόμη μια φορά να κερδίσει χρόνο;» διερωτήθηκε.

Δημοσιεύθηκε: 19 Αυγούστου 2025 - 08:29

Αλεξάντερ Στουμπ: Δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης ο Πούτιν

Ο φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ έκρινε χθες Δευτέρα πως ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης», μετά τις συνομιλίες στις οποίες έλαβε μέρος στον Λευκό Οίκο με οικοδεσπότη τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και προσκεκλημένους τον αρχηγό του ουκρανικού κράτους Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετούς άλλους ευρωπαίους ηγέτες.

«Ο Πούτιν σπάνια είναι άξιος εμπιστοσύνης. Μένει να δούμε επομένως αν θα είχε το θάρρος να έρθει σε συνάντηση αυτού του είδους. Έχει το θάρρος να έρθει σε τριμερή σύνοδο, ή προσπαθεί για ακόμη μια φορά να κερδίσει χρόνο;» διερωτήθηκε ο κ. Στουμπ απευθυνόμενους σε απεσταλμένους του Τύπου της Φινλανδίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ρούτε: Συζητώνται εγγυήσεις ασφαλείας τύπου άρθρου 5 για την Ουκρανία, όχι ένταξή στο NATO

Ζελένσκι: Η Ρωσία πρότεινε πρώτα διμερή και μετά τριμερή συνάντηση

Τραμπ: Συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι και μετά τριμερής

Διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι ο Πούτιν

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο