Τραμπ: Ο Πούτιν μπορεί και να μην επιθυμεί συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα κινηθεί προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά παραδέχθηκε ότι είναι πιθανόν ο Ρώσος ηγέτης να μη θέλει να κάνει συμφωνία.

«Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα, για να είμαι ειλικρινής. Νομίζω ότι ο Πούτιν έχει κουραστεί. Νομίζω ότι όλοι έχουν κουραστεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News.

«Θα μάθουμε για τον πρόεδρο Πούτιν τις επόμενες καναδυό εβδομάδες... Είναι πιθανό να μη θέλει να κάνει συμφωνία», είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι σ' αυτή την περίπτωση ο Ρώσος πρόεδρος θα έχει να αντιμετωπίσει «δύσκολη κατάσταση».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ