#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τραμπ: Ο Πούτιν μπορεί και να μην επιθυμεί συμφωνία

Ο Ρώσος πρόεδρος θα κινηθεί προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εκτίμησε σε συνέντευξή του ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά διατήρησε και τις επιφυλάξεις του... «Θα μάθουμε προσεχώς».

Τραμπ: Ο Πούτιν μπορεί και να μην επιθυμεί συμφωνία

Δημοσιεύθηκε: 19 Αυγούστου 2025 - 16:13

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα κινηθεί προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά παραδέχθηκε ότι είναι πιθανόν ο Ρώσος ηγέτης να μη θέλει να κάνει συμφωνία.

«Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα, για να είμαι ειλικρινής. Νομίζω ότι ο Πούτιν έχει κουραστεί. Νομίζω ότι όλοι έχουν κουραστεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News.

«Θα μάθουμε για τον πρόεδρο Πούτιν τις επόμενες καναδυό εβδομάδες... Είναι πιθανό να μη θέλει να κάνει συμφωνία», είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι σ' αυτή την περίπτωση ο Ρώσος πρόεδρος θα έχει να αντιμετωπίσει «δύσκολη κατάσταση».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ρωσία: Ο Λαβρόφ εγκωμιάζει τον Τραμπ και επικρίνει τους Ευρωπαίους ηγέτες

ΗΠΑ: Στρατεύματα στην Ουάσιγκτον στέλνουν ρεπουμπλικανικές πολιτείες

Διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι ο Πούτιν

Ο Τραμπ και ο ευσεβής πόθος κατακερματισμού της ΕΕ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο