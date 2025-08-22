Ολα τα βλέμματα στο Jackson Hole, οι επιλογές του Πάουελ

Οι επενδυτές ομολόγων περιμένουν την ομιλία του Τζερόμ Πάουελ το απόγευμα εκτιμώντας ότι σε μεγάλο βαθμό ότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας θα υποδείξει πως οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα ξεκινήσουν μειώσεις επιτοκίων τον επόμενο μήνα.

Η ομιλία του Πάουελ, που έχει προγραμματιστεί για τις 17.00 ώρα Ελλάδας, στο ετήσιο συνέδριο της κεντρικής τράπεζας στο Jackson Hole του Ουαϊόμινγκ, βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής — και όχι χωρίς λόγο. Τα τελευταία χρόνια έχει αξιοποιήσει αυτήν την περίσταση για να ανακοινώσει αποφάσεις πολιτικής που επηρεάζουν τις αγορές, με τους επενδυτές να επικεντρώνονται στο αν ο επικεφαλής της Fed θα απορρίψει — ή όχι — τις τρέχουσες προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων.

Η αγορά εξακολουθεί να αποτιμά περίπου 70% πιθανότητα για μείωση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου και σχεδόν 50 μονάδες βάσης χαλάρωσης για το 2025.

Ο Πάουελ έχει βρεθεί υπό έντονη πίεση από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και άλλα στελέχη του Λευκού Οίκου να ξαναρχίσει τις μειώσεις επιτοκίων, με την κεντρική τράπεζα να διατηρεί τα επιτόκια σταθερά σε εύρος 4,25%-4,5% από τον Δεκέμβριο. Το Jackson Hole ίσως αποτελέσει το βήμα στο οποίο ο Πάουελ θα επαναβεβαιώσει την ανεξαρτησία της Fed.

Για να διατηρήσει ευελιξία πολιτικής, ο Πάουελ ίσως υπενθυμίσει στους επενδυτές ότι οποιαδήποτε κίνηση τον Σεπτέμβριο θα εξαρτηθεί από την επόμενη δέσμη στοιχείων για την απασχόληση και τον πληθωρισμό, που έχουν προγραμματιστεί να ανακοινωθούν στις αρχές του επόμενου μήνα.

«Ο Πάουελ δεν θα θελήσει να "κλειδώσει" μια πορεία μειώσεων για τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου· πιθανόν να γείρει ελαφρώς προς το να υποδείξει ότι τα οικονομικά δεδομένα έχουν εξασθενήσει αρκετά ώστε να στηρίξουν την εξέταση μιας μείωσης επιτοκίων», δήλωσε ο Τζέισον Πράιντ, επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων και έρευνας στη Glenmede.

Προηγούμενη ομιλία

Το 2024, ο Πάουελ στο Jackson Hole άνοιξε τον δρόμο για έναν κύκλο χαλάρωσης της Fed εν μέσω ενδείξεων εξασθένησης της αγοράς εργασίας, προκαλώντας βουτιά στις αποδόσεις των διετών ομολόγων εκείνη την ημέρα, καθώς τα σχόλιά του δικαίωσαν τους traders που στοιχημάτιζαν σε μειώσεις επιτοκίων, θυμίζει το Bloomberg. Ένα χρόνο αργότερα, η αγορά εργασίας των ΗΠΑ επιδεινώνεται ξανά, αλλά σε αντίθεση με τον Αύγουστο του 2024, οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό έχουν αυξηθεί.