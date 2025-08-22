#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ουκρανία: Ήχησαν οι σειρήνες για ρωσική επίθεση στο Κίεβο κατά την επίσκεψη Ρούτε

Η στρατιωτική διοίκηση του Κίεβου κάλεσε τους κατοίκους να κατευθυνθούν στα καταφύγια λόγω της απειλής επίθεσης με πυρά βαλλιστικών πυραύλων από τη Ρωσία.

22 Αυγούστου 2025

Σειρήνες που προειδοποιούν για επικείμενη αεροπορική επίθεση ήχησαν σήμερα το απόγευμα στο Κίεβο, όπου ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε πραγματοποιεί επίσκεψη, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Η στρατιωτική διοίκηση του Κίεβου κάλεσε τους κατοίκους να κατευθυνθούν στα καταφύγια λόγω της απειλής επίθεσης με πυρά βαλλιστικών πυραύλων από τη Ρωσία, λίγο μετά τη συνέντευξη Τύπου του Ρούτε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

