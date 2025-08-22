Τραμπ: Προτιμώ να μην πάω στη συνάντηση με Πούτιν-Ζελένσκι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως θα δει εάν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα εργαστούν από κοινού για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Θα δούμε εάν ο Πούτιν και ο Ζελένσκι θα εργαστούν από κοινού. Ξέρετε, είναι κάπως σαν το λάδι με το ξύδι. Δεν τα πάνε πολύ καλά, για προφανείς λόγους», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια σύντομης συνομιλίας με δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ είπε επίσης πως δεν είναι βέβαιος εάν ο ίδιος χρειάζεται να παραβρεθεί στη συνάντηση που προσπαθεί να κανονίσει μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι, μετά τις πρόσφατες συνομιλίες με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, θα προτιμούσε να μην παραστεί.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει ότι η συνάντηση μεταξύ του ιδίου και του Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα πραγματοποιηθεί και κάλεσε του συμμάχους της Ουκρανίας να επιβάλουν νέες κυρώσεις στην Μόσχα εάν δείξει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη.

Ο Ζελέσνκι, ο οποίος έκανε αυτές τις δηλώσεις στην κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσε στο Κίεβο έχοντας δίπλα του τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, είπε ότι συζήτησε τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία με άλλες χώρες, οι οποίες, όπως είπε, θα πρέπει να είναι παρόμοιες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο θεωρεί μια επίθεση εναντίον ενός μέλους ως επίθεση εναντίον όλων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε επίσης τους συμμάχους της χώρας του να ασκήσουν πιέσεις στην Ρωσία ώστε να υιοθετήσει μια «τουλάχιστον ελάχιστα παραγωγική στάση».

«Οι Ρώσοι κάνουν ό,τι μπορούν για να αποτρέψουν τη συνάντηση», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Σε αντίθεση με τη Ρωσία, η Ουκρανία δεν φοβάται καμία συνάντηση με ηγέτες».

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα συμμετάσχει σε συνάντηση κορυφής με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όταν η ημερήσια διάταξη για μια τέτοια συνάντηση είναι έτοιμη, η οποία όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ