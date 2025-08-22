Παραιτήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δημοσιεύθηκε: 22 Αυγούστου 2025 - 21:53

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας Κασπάρ Φέλντκαμπ υπέβαλε απόψε την παραίτησή του, έπειτα από μια άκαρπη συζήτηση στο υπουργικό συμβούλιο με αντικείμενο τις πιθανές κυρώσεις σε βάρος του Ισραήλ, μετέδωσε το πρακτορείο ANP.

«Παρατηρώ ότι δεν είμαι σε θέση να λάβω σημαντικά επιπρόσθετα μέτρα» για να ασκηθούν πιέσεις στο Ισραήλ, σημείωσε.

Την Πέμπτη ο Φέλντκαμπ είπε ότι θέλει να επιβληθούν πρόσθετα μέτρα σε βάρος του Ισραήλ. Τον Ιούλιο είχε χαρακτηρίσει «ανεπιθύμητα πρόσωπα» στην Ολλανδία τους ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς Ιτάμαρ Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Η Ολλανδία είναι μεταξύ των 21 χωρών που υπέγραψαν την Πέμπτη μια κοινή διακήρυξη με την οποία χαρακτηρίζουν «απαράδεκτο και αντίθετο με το διεθνές δίκαιο» το νέο σχέδιο εποικισμού της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ.

Ο υπουργός είπε ότι τα μέτρα που πρότεινε ο ίδιος «συζητήθηκαν σοβαρά» αλλά συνάντησαν αντίσταση σε αλλεπάλληλα υπουργικά συμβούλια. Ο Φέλντκαμπ, που ήταν ήδη υπό παραίτηση μετά την πτώση της κυβέρνησης στις 3 Ιουνίου, αποφάσισε πλέον να αποσυρθεί, κρίνοντας ότι δεν θα έχει τη δυνατότητα «να ενεργεί ως υπουργός Εξωτερικών τις επόμενες εβδομάδες, μήνες και χρόνια».

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ντικ Σχοφ συνεχίζει το έργο της ως υπηρεσιακή, μέχρι τις εκλογές που θα διεξαχθούν στα τέλη Οκτωβρίου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

