Ισραήλ: Ήχησαν σειρήνες στο Τελ Αβίβ

Δημοσιεύθηκε: 22 Αυγούστου 2025 - 21:58

Σειρήνες για επικείμενη αεροπορική επιδρομή ήχησαν σήμερα στο Τελ Αβίβ, μετά την ανακοίνωση του στρατού ότι ταυτοποίησε πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη προς το Ισραήλ.

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας λειτουργούν για να αναχαιτίσουν την απειλή, πρόσθεσε ο στρατός σε ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

