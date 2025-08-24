#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στο Κίεβο ο Καναδός πρωθυπουργός Κάρνεϊ

«Σήμερα, την ουκρανική Ημέρα της Ανεξαρτησίας, και σ' αυτή την κρίσιμη στιγμή για την ιστορία του έθνους τους, ο Καναδάς ενισχύει την υποστήριξή του προς μια δίκαιη ειρήνη με διάρκεια για την Ουκρανία», έγραψε στο Χ.

Δημοσιεύθηκε: 24 Αυγούστου 2025 - 10:42

 Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ βρίσκεται στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ίδιος.

«Σήμερα, την ουκρανική Ημέρα της Ανεξαρτησίας, και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για την ιστορία του έθνους τους, ο Καναδάς ενισχύει την υποστήριξή του και τις προσπάθειές του προς μια δίκαιη ειρήνη με διάρκεια για την Ουκρανία», έγραψε ο Κάρνεϊ σε ανάρτησή του στο Χ κατά την άφιξή του στο Κίεβο.

Από την πλευρά του ο Αντρι Γιερμάκ, προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλωσόρισε τον Καναδό πρωθυπουργό.

«Αυτή την ξεχωριστή ημέρα -την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας- είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας να νιώθουμε την υποστήριξη των φίλων μας. Και ο Καναδάς πάντα στεκόταν στο πλευρό μας», σχολίασε στο Telegram.

