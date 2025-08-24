Συνάντηση Νετανιάχου-Μπάρακ για Συρία και Λίβανο

Ο κορυφαίος απεσταλμένος των ΗΠΑ Τόμας Μπάρακ έφτασε στο Ισραήλ σήμερα Κυριακή (24/8) και συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν για τη Συρία και τον Λίβανο, δήλωσαν τρεις ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Η συνάντηση αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Axios, επικαλούμενο τρεις ισραηλινές και αμερικανικές πηγές, ενώ ακολούθησαν συζητήσεις μεταξύ του Μπάρακ, του υπουργού Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ Ρον Ντέρμερ και του υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατζ.

Ο Ντέρμερ είχε συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών της Συρίας Ασάαντ αλ-Σιμπανί στο Παρίσι την περασμένη Τρίτη για την ασφάλεια στη νότια Συρία, δήλωσαν δύο πηγές που γνωρίζουν για τη συνάντηση.

Σύροι και Ισραηλινοί αξιωματούχοι διεξάγουν συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στη νότια Συρία. Ένας προηγούμενος γύρος συνομιλιών πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στα τέλη Ιουλίου, εντούτοις έληξε χωρίς τελική συμφωνία.

Την περασμένη Δευτέρα, ο Μπάρακ δήλωσε στον Λίβανο ότι το Ισραήλ θα πρέπει να συμμορφωθεί με το σχέδιο σύμφωνα με το οποίο η λιβανέζικη μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ θα αφοπλιστεί μέχρι το τέλος του έτους, με αντάλλαγμα τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στον Λίβανο.

Το σχέδιο καθορίζει έναν σταδιακό οδικό χάρτη για τις ένοπλες ομάδες να παραδώσουν τα οπλοστάσιά τους, καθώς ο στρατός του Ισραήλ θα σταματήσει τις χερσαίες, αεροπορικές και θαλάσσιες επιχειρήσεις και θα αποσύρει τα στρατεύματά του από το νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Το υπουργικό συμβούλιο του Λιβάνου ενέκρινε τους στόχους του σχεδίου νωρίτερα αυτό το μήνα, παρά την άρνηση της Χεζμπολάχ να αφοπλιστεί και ο Μπαράκ δήλωσε ότι τώρα είναι η σειρά του Ισραήλ να συνεργαστεί.