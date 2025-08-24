Λαβρόφ: Περιέγραψε το πλαίσιο για ειρήνη στην Ουκρανία

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σε συνέντευξη που δημοσιοποιήθηκε σήμερα Κυριακή, πως μια ομάδα χωρών περιλαμβανομένων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας.

Την περασμένη εβδομάδα το Reutetrs ανέφερε πως ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απαιτεί η Ουκρανία να παραδώσει ολόκληρη την ανατολική περιφέρεια Ντονμπάς, να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες για ένταξη στο ΝΑΤΟ, να παραμείνει ουδέτερη και να κρατήσει δυτικά στρατεύματα εκτός της χώρας, όπως είπαν στο διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο τρεις πηγές με πρόσβαση στις συνομιλίες στο Κρεμλίνου σε ανώτατο επίπεδο.

Ο Λαβρόφ είπε στο NBC News πως ο Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν το θέμα εγγύησης ασφαλείας και ότι ο Πούτιν είχε εγείρει το θέμα στις άκαρπες συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης το 2022.

Σε εκείνες τις συνομιλίες, η Ρωσία και η Ουκρανία συζήτησαν για μόνιμη ουδετερότητα της Ουκρανίας με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας από τα πέντε μόνιμα μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ: τη Βρετανία, την Κίνα, τη Γαλλία, τη Ρωσία τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, σύμφωνα με αντίγραφο σχεδίου συμφωνίας που είδε το Reuters το 2022.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, υποστήριξε ότι μία ομάδα χωρών που θα περιλαμβάνει μέλη του ΣΑ θα μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας. Η ομάδα αυτή θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει τη Γερμανία και την Τουρκία και άλλες χώρες.

«Και οι εγγυήτριες χώρες θα παρείχαν εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας, η οποία πρέπει να είναι ουδέτερη, δεν πρέπει να ανήκει σε οποιονδήποτε στρατιωτικό συνασπισμό και η οποία πρέπει να μην έχει πυρηνικά», συμπλήρωσε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνέντευξης που δόθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Λαβρόφ κατέστησε επίσης σαφές πως η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τη Ρωσία, ότι η Ρωσία θέλει την προστασία των Ρωσόφωνων στην Ουκρανία και πως θα πρέπει να γίνει μια εδαφική συζήτηση με την Ουκρανία.