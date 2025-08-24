#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει στις συμφωνίες και τις συγχωνεύσεις μεταξύ των τραπεζών, υποστήριξε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εξωτερικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ιταλίας.

Ταγιάνι: Κατά της έκτακτης φορολόγησης των ιταλικών τραπεζών

Δημοσιεύθηκε: 24 Αυγούστου 2025 - 20:38

Κατά της επιβολής έκτακτων φόρων στις τράπεζες είναι ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ιταλίας, ένα θέμα που διχάζει την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, όπως υποστηρίζει το Bloomberg. 

«Οι τράπεζες θα πρέπει να πληρώνουν φόρους και να συνεισφέρουν, αλλά δεν θα πρέπει να τις φέρνουμε προ εκπλήξεων ή να επιπλήττονται», δήλωσε σήμερα Κυριακή (24/8) ο Αντόνιο Ταγιάνι, υπουργός Εξωτερικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, σε πολιτική εκδήλωση στο Ρίμινι στην ακτή της Αδριατικής. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει στις συμφωνίες και τις συγχωνεύσεις μεταξύ των τραπεζών.

Ο Ταγιάνι, ο οποίος έχει εκφράσει παρόμοιες απόψεις για το θέμα στο παρελθόν, μίλησε αφού ο υπουργός Οικονομικών Τζιανκάρλο Τζιορτζέτι άφησε χθες Σάββατο να εννοηθεί ότι οι τράπεζες θα πρέπει να στηρίξουν τις οικογένειες, δεδομένου του επιπέδου των κερδών που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου υψηλών επιτοκίων.

Η κυβέρνηση Μελόνι σόκαρε τις αγορές το 2023, όταν ανακοίνωσε έναν εφάπαξ έκτακτο φόρο στις τράπεζες, ο οποίος προκάλεσε κραχ στις μετοχές των δανειστών. Ο φόρος μειώθηκε σταδιακά και τελικά δεν καταβλήθηκε από τις μεγαλύτερες τράπεζες.

Επίσης ο Ταγιάνι κάλεσε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αγοράσει κρατικά ομόλογα ως τρόπο στήριξης της οικονομίας της Ευρώπης, δεδομένης της τρέχουσας ανταγωνιστικότητας του δολαρίου.

