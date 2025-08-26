Νορβηγία: Το επενδυτικό ταμείο αποεπενδύει από Caterpillar και 5 ισραηλινές τράπεζες

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Στις αρχές Αυγούστου, το ταμείο είχε ήδη ανακοινώσει πως αποσύρεται από 11 ισραηλινές εταιρείες εξαιτίας της εμπλοκής τους στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Δημοσιεύθηκε: 26 Αυγούστου 2025 - 09:26

Το κρατικό ταμείο επενδύσεων της Νορβηγίας, το πλουσιότερο στον κόσμο, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι πούλησε τις μετοχές που διακρατούσε στην αμερικανική κατασκευάστρια μηχανημάτων έργου Caterpillar, επικαλούμενη παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με εξοπλισμό της από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς κι ότι απέσυρε τις τοποθετήσεις της σε πέντε ισραηλινές τράπεζες.

«Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι προϊόντα της Caterpillar χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη γενικευμένων και συστηματικών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στον θύλακα όπου μαίνεται πόλεμος για σχεδόν δύο χρόνια», εξήγησε το ταμείο σε ανακοίνωσή του.

Ο επενδυτικός φορέας, που ανήκει στην κεντρική τράπεζα της Νορβηγίας, διευκρίνισε πως έλαβε την απόφαση αυτή κατόπιν σύστασης του οργάνου του για την επενδυτική δεοντολογία. Εξήγησε πως έκρινε ότι «μηχανήματα έργου κατασκευασμένα από την Caterpillar χρησιμοποιούνται από τις ισραηλινές αρχές για την γενικευμένη παράνομη καταστροφή παλαιστινιακών περιουσιών» και ότι η αμερικανική εταιρεία «δεν έλαβε κανένα μέτρο για να εμποδίσει» αυτή τη χρήση των μηχανημάτων της.

Η διοίκηση της αμερικανικής εταιρείας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου να σχολιάσει την απόφαση.

Τροφοδοτούμενο από τα πελώρια έσοδα χάρη στις εξαγωγές υδρογονανθράκων της Νορβηγίας, το ταμείο είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, διαθέτει κεφάλαια ύψους κάπου 2 τρισ. δολαρίων και επενδύσεις σε πάνω από 8.600 επιχειρήσεις σε παγκόσμια κλίμακα.

Ήταν ανάμεσα στους δέκα μεγαλύτερους μετόχους της Caterpillar, διακρατούσε το 1,2% του κεφαλαίου της, αξίας 2,4 δισ. δολαρίων.

Ο επενδυτικός φορέας ανακοίνωσε ακόμη την απόσυρσή του από πέντε ισραηλινές τράπεζες που φέρονται να χρηματοδότησαν την κατασκευή παράνομων οικισμών στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό κατοχή του Ισραήλ από το 1967: τις First International Bank of Israel, FIBI Holdings, Bank Leumi Le-Israel, Mizrahi Tefahot και Bank Hapoalim.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

