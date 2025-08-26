ΗΠΑ: Πτώση 2,8% στις παραγγελίες διαρκών καταναλωτικών αγαθών τον Ιούλιο

Οι παραγγελίες διαρκών καταναλωτικών αγαθών που περιλαμβάνουν είδη μακράς διαρκείας, όπως αεροπλάνα και συσκευές, κατέγραψαν πτώση τον Ιούλιο, αν και όχι στον βαθμό που ανέμεναν οι αναλυτές.

Ειδικότερα, οι παραγγελίες υποχώρησαν κατά 2,8% σε σχέση με τον Ιούνιο, όταν ο δείκτης είχε βουτήξει 9,4%.

Οι αναλυτές προέβλεπαν πτώση 4%. Πρόκειται για την τρίτη πτώση τους τελευταίους τέσσερις μήνες.

Η Boeing ανέφερε λιγότερες παραγγελίες τον Ιούλιο απ' ό,τι τον Ιούνιο.

Εξαιρουμένης της κατηγορίας των μεταφορών, οι νέες παραγγελίες σημείωσαν άνοδο 1,1%.

Εξαιρουμένου του τομέα άμυνας, οι νέες παραγγελίες σημείωσαν πτώση 2,5%.

Η αξία των παραγγελιών για βασικά κεφαλαιουχικά αγαθά, που αποτελεί δείκτη επένδυσης σε εξοπλισμό, εξαιρουμένων των αεροσκαφών και του στρατιωτικού υλικού, αυξήθηκε κατά 1,1%.

Το στοιχείο αυτό υποδηλώνει ότι οι εταιρείες προχωρούν σε επενδυτικά σχέδια, καθώς μειώνεται σταδιακά μέρος της αβεβαιότητας σχετικά με την εμπορική και φορολογική πολιτική.