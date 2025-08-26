ΗΠΑ: Επιβραδύνθηκε η άνοδος στις τιμές των κατοικιών τον Ιούνιο

Η αύξηση των τιμών των κατοικιών στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε για πέμπτο συνεχόμενο μήνα τον Ιούνιο.

Ο εθνικός δείκτης τιμών αυξήθηκε κατά 1,9% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία της S&P CoreLogic Case-Shiller. Ηταν η μικρότερη άνοδος από το καλοκαίρι του 2023, που ακολούθησε την αύξηση 2,3% τον Μάιο.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης υποχώρησε 0,2%.

Οι ΗΠΑ προέρχονται από την πιο αδύναμη εαρινή περίοδο πωλήσεων των τελευταίων 13 ετών, καθώς οι υψηλές τιμές και τα επιτόκια στεγαστικών δανείων απέκλεισαν πολλούς υποψήφιους αγοραστές. Με λίγους πρόθυμους αγοραστές, οι πωλητές προετοιμάζονται για εκπτώσεις και άλλες προσφορές σε ορισμένες περιοχές. Στη Νέα Υόρκη, ωστόσο, οι τιμές εξακολουθούν να είναι έντονα ανταγωνιστικές.