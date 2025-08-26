ΗΠΑ: Σε πτωτική τροχιά η καταναλωτική εμπιστοσύνη

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Αύγουστο ήταν υψηλότερη από την αναμενόμενη. Ο δείκτης για τη στάση των καταναλωτών απέναντι στις οικονομικές τους προοπτικές έφτασε τις 97,4 μονάδες, σύμφωνα με το Conference Board, πάνω από την εκτίμηση των αναλυτών για 96,5.

Ωστόσο, πρόκειται για μείωση κατά 1,3 μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, καθώς οι Αμερικανοί ανησυχούν περισσότερο για τις προοπτικές τους να βρουν εργασία.

Το μέτρο των προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες μειώθηκε τον Αύγουστο, ενώ οι τρέχουσες συνθήκες μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη εξακολουθεί να κυμαίνεται πολύ κάτω από τα επίπεδα που παρατηρούνταν πριν από την πανδημία. Η πρόσφατη επιβράδυνση της αγοράς εργασίας έχει προστεθεί στις οικονομικές ανησυχίες που απορρέουν από τους δασμούς Τραμπ. Η αύξηση των θέσεων εργασίας και των μισθών έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά και γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο για τους άνεργους Αμερικανούς να βρουν δουλειά.

Το ποσοστό των καταναλωτών που δήλωσαν ότι ήταν δύσκολο να βρεθούν θέσεις εργασίας αυξήθηκε για δεύτερο μήνα, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2021.