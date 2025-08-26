#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κρούσματα της γρίπης των πτηνών εντοπίστηκαν σε τρεις φάρμες στη Βουλγαρία

Ο ιός Η5Ν1, που είναι υψηλής παθογονικότητας, εντοπίστηκε σε τρία πτηνοτροφεία όπου εκτρέφονται συνολικά 28.000 πουλιά, στην πόλη Ρακόφσκι, ανακοίνωσε ο WOAH.

Κρούσματα της γρίπης των πτηνών εντοπίστηκαν σε τρεις φάρμες στη Βουλγαρία

Δημοσιεύθηκε: 26 Αυγούστου 2025 - 23:17

Η Βουλγαρία ενημέρωσε σήμερα ότι εντοπίστηκαν κρούσματα της γρίπης των πτηνών σε τρεις φάρμες, στο νότιο τμήμα της χώρας, όπως ανέφερε ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (WOAH), την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με την εποχική αναζωπύρωση της θανατηφόρας νόσου.

Ο ιός Η5Ν1, που είναι υψηλής παθογονικότητας, εντοπίστηκε σε τρία πτηνοτροφεία όπου εκτρέφονται συνολικά 28.000 πουλιά, στην πόλη Ρακόφσκι, ανακοίνωσε ο WOAH, βασιζόμενος στις αναφορές των βουλγαρικών αρχών. Τουλάχιστον σε δύο από αυτά τα αγροκτήματα εκτρέφονται πάπιες.

Η εξάπλωση της γρίπης των πτηνών προκαλεί ανησυχίες σε κυβερνήσεις και σε πτηνοτρόφους αφού η νόσος εξόντωσε ολόκληρα σμήνη τα τελευταία χρόνια, διαταράσσοντας τον εφοδιασμό και εκτοξεύοντας τις τιμές των τροφίμων, ενώ παράλληλα αυξάνεται και ο κίνδυνος μετάδοσής της στον άνθρωπο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πυρά ΣΕΒΓΑΠ για τη διάδοση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Πρώτα κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Καρδίτσα

Σερβία: Πλαφόν στα κέρδη σε τρόφιμα, καταναλωτικά αγαθά και στα επιτόκια δανείων

Βουλγαρία: Ο υπουργός Ενέργειας δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τον μεταλλευτικό τομέα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο