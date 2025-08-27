Βενεζουέλα: Στέλνει πολεμικά πλοία και drones για περιπολία στα χωρικά της ύδατα

Η Βενεζουέλα ανακοίνωσε σήμερα ότι θα στείλει πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να περιπολούν τα χωρικά της ύδατα, απαντώντας στην αποστολή από τις Ηνωμένες Πολιτείες αρκετών πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών.

Ο υπουργός των Ενόπλων Δυνάμεων Βλαντίμιρ Παντρίνο δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι θα στείλει “ναυτικές περιπολίες στον Κόλπο της Βενεζουέλας και πλοία μεγαλύτερης χωρητικότητας βορειότερα στα χωρικά μας ύδατα”, και ανακοίνωσε επίσης τη “σημαντική ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών με διάφορες αποστολές”.

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την ανάπτυξη τριών αντιτορπιλικών εφοδιασμένων με κατευθυνόμενους πυραύλους και σήμερα την ανάπτυξη ενός πυραυλοφόρου καταδρομικού και ενός πυρηνοκίνητου επιθετικού υποβρυχίου.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το Πεντάγωνο προτίθεται επίσης να στείλει 4.000 πεζοναύτες στην Καραϊβική, κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters