Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Μινεάπολη, δύο παιδιά νεκρά

Περιστατικό με πυροβολισμούς έλαβε χώρα σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της βόρειας πολιτείας των ΗΠΑ, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για πολλά θύματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους: δύο μικρά παιδιά, ηλικίας 8 και 10 ετών, και ο δράστης, που αυτοκτόνησε. Οι τραυματίες, που ανέρχονται σε 17, εκ των οποίων 14 ανήλικοι και δύο σε κρίσιμη κατάσταση, έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της περιοχής.

«Έχω ενημερωθεί για πυροβολισμούς στο Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμού», δήλωσε ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλτς με ανάρτηση στο X. «Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο αμαυρώθηκε από αυτή την τρομερή πράξη βίας», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει «ενημερωθεί διεξοδικά» για την «τραγική» επίθεση με πυροβολισμούς στη Μινεάπολη.

Αστυνομικές δυνάμεις αστυνομία και ιατρικό προσωπικό έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

«Δεν υπάρχει απειλή για την κοινότητα αυτή τη στιγμή. Ο ένοπλος δράστης έχει εξουδετερωθεί», τόνισε η διοίκηση του δημαρχείου της πόλης με ανάρτηση στο Χ.

Σύμφωνα με δύο πηγές ομοσπονδιακών αρχών που μίλησαν στο CBS News, ο δράστης περιγράφεται ως άνδρας ντυμένος στα μαύρα και οπλισμένος με τουφέκι.