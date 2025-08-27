Γερμανία: Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο για εθελοντική στρατιωτική θητεία

Το γερμανικό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε σήμερα νομοσχέδιο για την εισαγωγή εθελοντικής στρατιωτικής θητείας, καθώς η Γερμανία επιδιώκει να ενισχύσει την εθνική της άμυνα εν μέσω ανησυχιών για την ασφάλειά της απέναντι στη Ρωσία.

Το νομοσχέδιο -που αντιμετωπίζεται εντός της χώρας ως αμφιλεγόμενο μέτρο- ανοίγει επίσης την πόρτα για την επαναφορά της υποχρεωτικής στράτευσης.

Το υπουργείο Άμυνας ελπίζει ότι το σχέδιο αυτό εθελοντικής θητείας διάρκειας έξι μηνών, θα βοηθήσει στον διπλασιασμό του αριθμού των εκπαιδευμένων εφέδρων από το σημερινό επίπεδο των περίπου 100.000 και ότι ορισμένοι από τους εθελοντές θα συνεχίσουν να εργάζονται για τις ένοπλες δυνάμεις.

«H Ρωσία είναι και θα παραμείνει η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης για μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε συνέντευξη Τύπου, μετά την έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο του νομοσχεδίου. Η Γερμανία «επανέρχεται στον δρόμο προς έναν στρατό που βασίζεται στη στρατιωτική θητεία», τόνισε.

Η έγκριση του νομοσχεδίου από την ομοσπονδιακή Βουλή (Bundestag) πιθανότατα θα περάσει από συμπληγάδες, σε μια δοκιμασία της δέσμευσης της Γερμανίας να ενισχύσει την εθνική άμυνα σε περιόδους αυξανόμενων απειλών για την ασφάλεια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Η Γερμανία έδωσε τέλος στο προηγούμενο σχέδιο υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας το 2011 και έκτοτε δυσκολεύεται να επιτύχει τους αριθμητικούς στόχους αριθμού για τις στρατιωτικές δυνάμεις.

Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους θέλει να αυξήσει τον αριθμό των στρατιωτών σε υπηρεσία από 180.000 σε 260.000 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2030, ώστε να επιτευχθούν οι νέοι στόχοι του ΝΑΤΟ και να ενισχυθεί η άμυνα της Γερμανίας – στο πλαίσιο μιας σχεδιαζόμενης αύξησης των στρατιωτικών δαπανών.

«Η Bundeswehr (σ.σ. οι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας) πρέπει να μεγαλώσει», δήλωσε ο Πιστόριους σε συνέντευξη Τύπου σήμερα. «Η διεθνής κατάσταση ασφάλειας, πάνω απ' όλα η επιθετική στάση της Ρωσίας, καθιστά αυτό απαραίτητο. (...) «Δεν χρειαζόμαστε μόνο μια καλά εξοπλισμένη δύναμη - είμαστε ήδη σε καλό δρόμο προς τα εκεί», συνέχισε. «Αλλά χρειαζόμαστε επίσης μια Bundeswehr που να είναι ισχυρή από άποψη προσωπικού. Μόνο τότε η αποτροπή στο σύνολό της θα είναι πραγματικά αξιόπιστη έναντι της Ρωσίας.

Ο υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε το υπάρχον νομοσχέδιο ένα «τεράστιο βήμα προς τα εμπρός» που θα μπορούσε να αλλάξει τη νοοτροπία πολλών νέων Γερμανών, προωθώντας το ιδανικό της υπηρεσίας της χώρας. Ένας ισχυρός στρατός είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο για την πρόληψη πολέμων, υποστήριξε.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ορισμένους ετήσιους στόχους στρατολόγησης για το νέο εθελοντικό πρόγραμμα: αύξηση από 20.000 το 2026 σε 38.000 το 2030.

Αν αυτοί οι αριθμοί δεν επιτευχθούν, η κυβέρνηση θα μπορούσε να επιλέξει αντ' αυτού να επαναφέρει την υποχρεωτική στράτευση, υπό την επιφύλαξη της κοινοβουλευτικής έγκρισης, σύμφωνα με το τελευταίο προσχέδιο του νομοσχεδίου.

Ήδη το τρέχον νομοσχέδιο περιέχει ορισμένα υποχρεωτικά στοιχεία, με όλους τους νέους άνδρες να υποχρεούνται να συμπληρώσουν ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο σχετικά με την προθυμία και τις ικανότητές τους για στρατιωτική θητεία μετά την ηλικία των 18 ετών, ώστε να υπάρξει μια καλύτερη εικόνα του δυνητικά διαθέσιμου προσωπικού.

Επικριτές, ιδίως εντός του κόμματος των συντηρητικών του καγκελάριου Μερτς, λένε ότι η έγκριση του νομοσχεδίου από την Bundestag θα μπορούσε να καθυστερήσει την επαναφορά της υποχρεωτικής στράτευσης. Θέλουν το νομοσχέδιο να ενεργοποιεί αυτόματα την υποχρεωτική στράτευση σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι στόχοι.

Οι συντηρητικοί του Μερτς από τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) έχουν πιέσει για την άμεση εισαγωγή της υποχρεωτικής θητείας, μια κίνηση στην οποία αντιτίθενται οι εταίροι του συνασπισμού τους στο κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD).

Βουλευτές των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) του Πιστόριους, που συμμετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό, τονίζουν ότι η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να καταστεί η Bundeswehr ελκυστικός εργοδότης, αντί για την επιστροφή στην υποχρεωτική στράτευση.

Το υπουργείο Άμυνας αυξάνει διαφημιστικές καμπάνιες σε πολλές περιοχές της χώρας, διοργανώνει εκδηλώσεις για προώθηση της σταδιοδρομίας στο στρατό και έχει ανοίξει νέα κέντρα επισκέψεων στρατευμάτων τα τελευταία χρόνια, σε μια προσπάθεια να στρατολογήσει περισσότερους στρατιώτες.

Οι ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν αύξηση 28% σε νεοσύλλεκτες στρατιώτες, σε περισσότερους από 13.700 ανθρώπους από τον Ιανουάριο έως τα τέλη Ιουλίου, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σε αυτό που το υπουργείο χαρακτήρισε ως την πιο απότομη αύξηση των τελευταίων ετών.

