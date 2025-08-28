Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία ετοιμάζουν κυρώσεις στο Ιράν

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία ετοιμάζονται να ενεργοποιήσουν μια διαδικασία του ΟΗΕ για την επαναφορά κυρώσεων στο Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, όπως δήλωσαν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, σε μια κίνηση που θα εντείνει τις εντάσεις μεταξύ της Δύσης και της Τεχεράνης.

Η απόφαση έρχεται αφότου οι υπουργοί Εξωτερικών των τριών χωρών, γνωστών ως E3, είπαν σε Ιρανούς αξιωματούχους σε συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη τον περασμένο μήνα ότι ήταν διατεθειμένοι να παρατείνουν την προθεσμία σε ότι αφορά τις κυρώσεις του ΟΗΕ, εάν η Ισλαμική Δημοκρατία επανεκκινούσε τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ και επανέφερε τη συνεργασία με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) πριν από το τέλος Αυγούστου.

Η ενεργοποίηση της διαδικασίας “snapback” — ενός μηχανισμού που περιλαμβάνεται στη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα που υπέγραψε η Τεχεράνη με τις μεγάλες δυνάμεις — θα οδηγούσε στην επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ μετά από αντίστροφη μέτρηση 30 ημερών, εκτός εάν υπάρξει σημαντική διπλωματική πρόοδος, γράφουν οι Financial Τimes.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι, γενικός διευθυντής της ΙΑΕΑ, δήλωσε την Τετάρτη ότι επιθεωρητές της υπηρεσίας έφτασαν στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν η Τεχεράνη θα επιτρέψει επιθεωρήσεις στους χώρους εμπλουτισμού, πολλοί από τους οποίους υπέστησαν σοβαρές ζημιές από ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις τον Ιούνιο.

Εάν οι επιθεωρητές της ΙΑΕΑ λάμβαναν πλήρη πρόσβαση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, η υπηρεσία θα μπορούσε να παράγει μια ικανοποιητική αξιολόγηση μέσα σε 30 ημέρες, πρόσθεσε ο Γκρόσι.

Αλλά ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι είναι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν έμμεσα με την κυβέρνηση Τραμπ, η στάση της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχει σκληρύνει μετά τον 12ήμερο πόλεμο του Ισραήλ τον Ιούνιο. Η ισραηλινή επίθεση πραγματοποιήθηκε 48 ώρες πριν ο Αμπάς Αραγτσί, υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, επρόκειτο να ξεκινήσει έναν έκτο γύρο έμμεσων συνομιλιών με τον Στιβ Γουίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι θέλει διαβεβαιώσεις από την Ουάσινγκτον ότι δεν θα δεχθεί επίθεση εάν ξαναρχίσει τις συνομιλίες, και ζητά οι ΗΠΑ να συμφωνήσουν να την αποζημιώσουν για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών.

Ο Λευκός Οίκος έχει δείξει ελάχιστο ενθουσιασμό για την επανέναρξη των συνομιλιών, με τον Τραμπ να καυχιέται ότι η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση «εξουδετέρωσε» με επιτυχία το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν — μια εκτίμηση που αμφισβητείται από ορισμένους Αμερικανούς και άλλους δυτικούς αξιωματούχους πληροφοριών.

Ωστόσο, ο Γκρόσι δήλωσε την Πέμπτη ότι είχε την «αίσθηση» από τις συνομιλίες του με τον Γουίτκοφ και άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους ότι «είναι ανοιχτοί στον διάλογο».

Ο Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν για νομικές υποθέσεις, έγραψε στο X τη Δευτέρα, μετά από συνάντηση με αξιωματούχους του E3 και της ΕΕ στη Γενεύη, ότι «είναι ώρα τα τρία ευρωπαϊκά κράτη και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να κάνουν τη σωστή επιλογή και να δώσουν στη διπλωματία χρόνο και χώρο».