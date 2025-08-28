#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ζημιές στο κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου στο Κίεβο από την επίθεση της Ρωσίας

Το γραφείο του Βρετανικού Συμβουλίου στο Κίεβο υπέστη σοβαρές ζημιές κατά την ρωσική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα και «θα παραμείνει κλειστό για το κοινό μέχρι νεωτέρας».

Δημοσιεύθηκε: 28 Αυγούστου 2025 - 13:58

Η ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πυραύλους στο Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε ζημιές στο κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του προς τα θύματα.

«Οι σκέψεις μου βρίσκονται με όλους αυτούς που επλήγησαν από τα παράλογα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, τα οποία προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου», σημείωσε ο Στάρμερ σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Η αιματοχυσία αυτή πρέπει να σταματήσει», τόνισε.

Το γραφείο του Βρετανικού Συμβουλίου στο Κίεβο υπέστη σοβαρές ζημιές κατά την ρωσική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα και «θα παραμείνει κλειστό για το κοινό μέχρι νεωτέρας», ανακοίνωσε επίσης ο βρετανικός οργανισμός στον λογαριασμό του στο Facebook.

Παράλληλα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε σήμερα τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για βαρβαρότητα.

«Εξακόσιοι είκοσι εννέα πύραυλοι και drones σε μια μόνο νύχτα πάνω από την Ουκρανία: αυτή είναι η ιδέα της Ρωσίας για την ειρήνη. Τρόμος και βαρβαρότητα», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο X.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

