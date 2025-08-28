Με ρυθμό 3,3% αναπτύχθηκε η αμερικανική οικονομία το δεύτερο τρίμηνο

Υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών διαμορφώθηκε η αναθεωρημένη μέτρηση για το ΑΕΠ των ΗΠΑ το δεύτερο τρίμηνο.
Ειδικότερα, η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 3,3% έναντι πρόβλεψης για ανάπτυξη 3,1%.
Η πρώτη μέτρηση είχε δείξει ανάπτυξη 3%, ενώ στο πρώτο τρίμηνο το ΑΕΠ των ΗΠΑ είχε συρρικνωθεί 0,5%.
Όπως μεταδίδει το Reuters, οι καταναλωτικές δαπάνες ενισχύθηκαν κατά 1,6%.
Ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) αυξήθηκε κατά 2%, ενώ ο δομικός δείκτης σημείωσε άνοδο 2,5%, έναντι πρόβλεψης 2,6%. Η προκαταρκτική μέτρηση του δείκτη τιμών, εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τομέων τροφίμων, ενέργειας και ειδών οικιακής κατανάλωσης, έδειξε αύξηση 2,2% για το β' τρίμηνο.