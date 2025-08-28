#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Με ρυθμό 3,3% αναπτύχθηκε η αμερικανική οικονομία το δεύτερο τρίμηνο

Πιο δυναμική η επέκταση σε σχέση τόσο με τις προβλέψεις (3,1%) όσο και με την πρώτη μέτρηση (3%). Οι καταναλωτικές δαπάνες ενισχύθηκαν κατά 1,6%. Στο 2% ο PCE.

Με ρυθμό 3,3% αναπτύχθηκε η αμερικανική οικονομία το δεύτερο τρίμηνο

Δημοσιεύθηκε: 28 Αυγούστου 2025 - 15:51

Υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών διαμορφώθηκε η αναθεωρημένη μέτρηση για το ΑΕΠ των ΗΠΑ το δεύτερο τρίμηνο.

Ειδικότερα, η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 3,3% έναντι πρόβλεψης για ανάπτυξη 3,1%. 

Η πρώτη μέτρηση είχε δείξει ανάπτυξη 3%, ενώ στο πρώτο τρίμηνο το ΑΕΠ των ΗΠΑ είχε συρρικνωθεί 0,5%. 

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι καταναλωτικές δαπάνες ενισχύθηκαν κατά 1,6%. 

Ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) αυξήθηκε κατά 2%, ενώ ο δομικός δείκτης σημείωσε άνοδο 2,5%, έναντι πρόβλεψης 2,6%. 

Η προκαταρκτική μέτρηση του δείκτη τιμών, εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τομέων τροφίμων, ενέργειας και ειδών οικιακής κατανάλωσης, έδειξε αύξηση 2,2% για το β' τρίμηνο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΗΠΑ: Υποχώρησαν οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Οι επιθέσεις Τραμπ κατά της Fed και ο πραγματικός κίνδυνος

Σπεύδει να μηδενίσει τους δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα η Κομισιόν

Η κόντρα Τραμπ-Λιζ Κουκ παίρνει τον δρόμο για τα δικαστήρια

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο