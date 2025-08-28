Με ρυθμό 3,3% αναπτύχθηκε η αμερικανική οικονομία το δεύτερο τρίμηνο

Υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών διαμορφώθηκε η αναθεωρημένη μέτρηση για το ΑΕΠ των ΗΠΑ το δεύτερο τρίμηνο.

Ειδικότερα, η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 3,3% έναντι πρόβλεψης για ανάπτυξη 3,1%.

Η πρώτη μέτρηση είχε δείξει ανάπτυξη 3%, ενώ στο πρώτο τρίμηνο το ΑΕΠ των ΗΠΑ είχε συρρικνωθεί 0,5%.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι καταναλωτικές δαπάνες ενισχύθηκαν κατά 1,6%.

Ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) αυξήθηκε κατά 2%, ενώ ο δομικός δείκτης σημείωσε άνοδο 2,5%, έναντι πρόβλεψης 2,6%.