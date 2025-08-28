Μερτς: Η επίθεση σε κτίριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι η Μόσχα δεν έχει ενδοιασμούς

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σήμερα ότι η επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο που προκάλεσε ζημιές στο κτίριο της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ουκρανική πρωτεύουσα δείχνει ότι η Μόσχα δεν έχει ενδοιασμούς

«Η Ρωσία έδειξε ξανά το αληθινό της πρόσωπο την περασμένη νύχτα. Καταδικάζουμε τις τελευταίες επιθέσεις εναντίον του άμαχου πληθυσμού με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο» δήλωσε ο Μέρτς μέσω ανάρτηση του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Το γεγονός ότι η αντιπροσωπεία της ΕΕ επίσης στοχοποιήθηκε αποδεικνύει ότι το καθεστώς της Ρωσίας δεν έχει ενδοιασμούς».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ