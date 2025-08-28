#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μερτς: Η επίθεση σε κτίριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι η Μόσχα δεν έχει ενδοιασμούς

«Η Ρωσία έδειξε ξανά το αληθινό της πρόσωπο την περασμένη νύχτα. Καταδικάζουμε τις τελευταίες επιθέσεις εναντίον του άμαχου πληθυσμού με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο» δήλωσε ο Μέρτς μέσω ανάρτηση του.

Μερτς: Η επίθεση σε κτίριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι η Μόσχα δεν έχει ενδοιασμούς

Δημοσιεύθηκε: 28 Αυγούστου 2025 - 23:32

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σήμερα ότι η επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο που προκάλεσε ζημιές στο κτίριο της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ουκρανική πρωτεύουσα δείχνει ότι η Μόσχα δεν έχει ενδοιασμούς

«Η Ρωσία έδειξε ξανά το αληθινό της πρόσωπο την περασμένη νύχτα. Καταδικάζουμε τις τελευταίες επιθέσεις εναντίον του άμαχου πληθυσμού με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο» δήλωσε ο Μέρτς μέσω ανάρτηση του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Το γεγονός ότι η αντιπροσωπεία της ΕΕ επίσης στοχοποιήθηκε αποδεικνύει ότι το καθεστώς της Ρωσίας δεν έχει ενδοιασμούς».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δεν «βλέπει» συνάντηση Ζελένσκι- Πούτιν ο Μερτς

ΥΠΕΞ: Απερίφραστη καταδίκη της ρωσικής επίθεσης στο Κιεβο

Μερτς: Ανοιχτή η πόρτα της ΕΕ για τη Μολδαβία

Στο ναδίρ η διύλιση ρωσικού πετρελαίου μετά τις ουκρανικές επιθέσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο