Υεμένη: Νέα ισραηλινά πλήγματα σε θέσεις των Χούθι

Επίθεση στην πρωτεύουσα Σαναά, σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, στο προεδρικό μέγαρο και σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων. Στο στόχαστρο πολιτικά πρόσωπα των ανταρτών.

Δημοσιεύθηκε: 28 Αυγούστου 2025 - 18:05

Οι Χούθι της Υεμένης ανέφεραν ότι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση σήμερα στην πρωτεύουσα Σαναά, τέσσερις μέρες μετά τους φονικούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον των φιλοϊρανών ανταρτών, οι οποίοι εξαπολύουν το τελευταίο διάστημα πολυάριθμες πυραυλικές επιθέσεις με στόχο το ισραηλινό έδαφος.

«Ισραηλινή επιθετικότητα στην πρωτεύουσα Σαναά», μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο των Χούθι Al-Massirah, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθι, συμπεριλαμβανομένου του προεδρικού μεγάρου και μιας εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμων, σε απάντηση στις επιθέσεις του «τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι» εναντίον του Ισραήλ.

Ο δημοσιογράφος του ισραηλινού τηλεοπτικού δικτύου Channel 12 Αμίτ Σεγκάλ δήλωσε, επικαλούμενος μια ισραηλινή πηγή, ότι υψηλόβαθμα πολιτικά πρόσωπα των Χούθι έγιναν στόχος της ισραηλινής επίθεσης.

Χθες Τετάρτη, οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για μια πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, αφού ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι αναχαίτισε έναν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη.

Πριν τέσσερις μέρες, ισραηλινές επιθέσεις άφησαν δέκα νεκρούς, σύμφωνα με τους αντάρτες που ελέγχουν την πρωτεύουσα της Υεμένης και μεγάλα τμήματα της χώρας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

