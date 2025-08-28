ΗΠΑ: Τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο υπονομεύουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες Τραμπ

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία καταδίκασε τα «εξωφρενικά» ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων, μεταξύ αυτών τεσσάρων παιδιών, επισημαίνοντας πως υπονομεύουν τις προσπάθειες διαμεσολάβησης του Αμερικανού προέδρου.

«Αυτές οι εξωφρενικές επιθέσεις απειλούν την ειρήνη που προσπαθεί να επιτύχει ο πρόεδρος των ΗΠΑ», σχολίασε ο Κιθ Κέλογκ σε ανάρτησή του στο Χ, σημειώνοντας πως τα πλήγματα σκότωσαν «αθώους αμάχους» και προκάλεσαν ζημιές στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε παράλληλα ότι οι ΗΠΑ είναι ανοιχτές σε «απευθείας» συζητήσεις με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμά του, αφού η ομάδα Ε3 (Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία) ενεργοποίησαν τον μηχανισμό για την επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης.

Στην ανακοίνωσή του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ χαιρέτισε αυτή την απόφαση, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον παραμένει ανοιχτή στον «απευθείας» διάλογο με το Ιράν «προκειμένου να βρεθεί μια ειρηνική και βιώσιμη λύση στο θέμα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος».

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες παρουσίασαν με σαφήνεια τη «μη τήρηση» των πυρηνικών δεσμεύσεών της εκ μέρους της Τεχεράνης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ