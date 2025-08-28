Πολιτική κρίση και προκήρυξη εκλογών στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας

Οι κάτοικοι της αυτόνομης Σερβικής Δημοκρατίας (RS) της Βοσνίας καλούνται στις κάλπες στις 23 Νοεμβρίου για να εκλέξουν τον διάδοχο του ισχυρού προέδρου της, του Μίλοραντ Ντόντικ, ο οποίος αποπέμφθηκε επειδή δεν τήρησε τις αποφάσεις του διεθνούς απεσταλμένου που επιτηρεί τις ειρηνευτικές συμφωνίες του Ντέιτον στη χώρα των Βαλκανίων.

Παρά τις αντιρρήσεις τόσο του αυτονομιστή ηγέτη των Σέρβων όσο και του τοπικού κοινοβουλίου, η εκλογική επιτροπή όρισε τις εκλογές για τον Νοέμβριο, προκειμένου να αρθεί το πολιτικό αδιέξοδο μετά την αποπομπή του Ντόντικ, ο οποίος όμως αρνείται να αποχωρήσει από το αξίωμά του.

Αυτή η πολιτική κρίση είναι από τις χειρότερες που έχουν σημειωθεί στη Βοσνία μετά τους πολέμους της πρώην Γιουγκοσλαβίας και ο ηγέτης των Σερβοβοσνίων θεωρείται ευρέως ως μια από τις μεγαλύτερες απειλές για την ειρήνη στα Βαλκάνια από το 1995, όταν υπογράφηκαν οι συμφωνίες του Ντέιτον.

Η διοργάνωση των εκλογών θα είναι ένα νέο τεστ για τη δυνατότητα του κεντρικού κράτους να ασκήσει την εξουσία του στο σύνολο της χώρας. Ο Ντόντικ έχει ήδη δηλώσει ότι δεν θα επιτραπεί η διενέργεια εκλογών στο έδαφος της Σερβικής Δημοκρατίας.

Ο 66χρονος Μίλοραντ Ντόντικ καθαιρέθηκε στις αρχές Αυγούστου, αφού καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους και στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του για μια εξαετία επειδή δεν τήρησε τις αποφάσεις του ύπατου διεθνούς εκπροσώπου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Κρίστιαν Σμιτ.

Ο πολιτικός ηγέτης των Σερβοβοσνίων εξελέγη πρόεδρος της RS τον Οκτώβριο του 2022 για τετραετή θητεία. Με πρότασή του, το τοπικό κοινοβούλιο ενέκρινε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, στις 25 Οκτωβρίου, με το ερώτημα εάν οι πολίτες στηρίζουν τον Σμιτ και συμφωνούν με την ετυμηγορία σε βάρος του.

Το κοινοβούλιο έχει ήδη κρίνει ότι ο Σμιτ δεν έχει δικαιοδοσία να ερμηνεύει την ειρηνευτική συμφωνία του Ντέιτον και απέρριψε επίσης την απόφαση σε βάρος του Ντόντικ. Αντιτίθεται στη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών και απαγόρευσε τη διεξαγωγή προεκλογικής εκστρατείας στην περιοχή.

Την Κυριακή ο Ντόντικ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διεξαγωγής δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της Σερβικής Δημοκρατίας, απειλή που επισείει συχνά την τελευταία 20ετία.

Λόγω της αυτονομιστικής πολιτικής του, οι ΗΠΑ του επέβαλαν κυρώσεις το 2017.

