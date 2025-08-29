ΗΠΑ: Σταθερός στο 2,6% ο πληθωρισμός (PCE) τον Ιούνιο

Ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) στις ΗΠΑ σημείωσε μικρή άνοδο τον Ιούλιο σε μηνιαία βάση, ενώ σε ετήσια βάση παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με τον Ιούνιο.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών PCE ενισχύθηκε κατά 2,6% σε ετήσια βάση, όπως και τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης είχε φτάσει στο επίπεδο του 7% τον Ιούνιο του 2022. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι θα ενισχυθεί κατά 2,6%.

Σε μηνιαία βάση ενισχύθηκε κατά 0,4%, όσο ανέμεναν και οι αναλυτές. Τον Ιούνιο είχε σημειώσει μηνιαία άνοδο 0,3%.

Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων κατηγοριών των τροφίμων και της ενέργειας, ο λεγόμενος δομικός δείκτης τιμών PCE πραγματοποίησε άνοδο 2,9% σε ετήσια βάση, έναντι 2,8% τον προηγούμενο μήνα. Οι αναλυτές προέβλεπαν αύξηση 2,9%.

Σε μηνιαία βάση, ο δομικός δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,3%. Η μέτρηση είναι ίση με τις προβλέψεις των αναλυτών, καθώς και με την αντίστοιχη ένδειξη για τον Ιούνιο.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το προσωπικό εισόδημα κινήθηκε υψηλότερα κατά 0,4% τον Ιούλιο, έναντι ανόδου 0,3% τον Ιούνιο και πτώσης 0,4% τον Μάιο.

Οι καταναλωτικές δαπάνες στις ΗΠΑ αυξήθηκαν τον Ιούλιο κατά 0,5%, στη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων τεσσάρων μηνών.