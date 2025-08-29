#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: Σταθερός στο 2,6% ο πληθωρισμός (PCE) τον Ιούνιο

Σύμφωνα με τις προβλέψεις και στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα ο δείκτης του πληθωρισμού που παρακολουθεί η Fed. Μικρή άνοδος στον δομικό δείκτη.

ΗΠΑ: Σταθερός στο 2,6% ο πληθωρισμός (PCE) τον Ιούνιο

Δημοσιεύθηκε: 29 Αυγούστου 2025 - 15:44

Ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) στις ΗΠΑ σημείωσε μικρή άνοδο τον Ιούλιο σε μηνιαία βάση, ενώ σε ετήσια βάση παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με τον Ιούνιο. 

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών PCE ενισχύθηκε κατά 2,6% σε ετήσια βάση, όπως και τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης είχε φτάσει στο επίπεδο του 7% τον Ιούνιο του 2022. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι θα ενισχυθεί κατά 2,6%.

Σε μηνιαία βάση ενισχύθηκε κατά 0,4%, όσο ανέμεναν και οι αναλυτές. Τον Ιούνιο είχε σημειώσει μηνιαία άνοδο 0,3%. 

Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων κατηγοριών των τροφίμων και της ενέργειας, ο λεγόμενος δομικός δείκτης τιμών PCE πραγματοποίησε άνοδο 2,9% σε ετήσια βάση, έναντι 2,8% τον προηγούμενο μήνα. Οι αναλυτές προέβλεπαν αύξηση 2,9%.

Σε μηνιαία βάση, ο δομικός δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,3%. Η μέτρηση είναι ίση με τις προβλέψεις των αναλυτών, καθώς και με την αντίστοιχη ένδειξη για τον Ιούνιο.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το προσωπικό εισόδημα κινήθηκε υψηλότερα κατά 0,4% τον Ιούλιο, έναντι ανόδου 0,3% τον Ιούνιο και πτώσης 0,4% τον Μάιο.

Οι καταναλωτικές δαπάνες στις ΗΠΑ αυξήθηκαν τον Ιούλιο κατά 0,5%, στη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων τεσσάρων μηνών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΗΠΑ: Υποχώρησε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Αύγουστο

ΗΠΑ: Απότομη αύξηση στο εμπορικό έλλειμμα αγαθών τον Ιούλιο

ΗΠΑ: Μικρή άνοδος στα αποθέματα χονδρικής τον Ιούλιο

Ποιες θέσεις εργασίας χτύπησε η τεχνητή νοημοσύνη στις ΗΠΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο