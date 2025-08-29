#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ρωσία: Με διπλάσιο ρυθμό προελαύνουμε στην Ουκρανία

Ο ρωσικός στρατός αναλαμβάνει τον έλεγχο 600-700 τετραγωνικών χιλιομέτρων τον μήνα, σε σύγκριση με 300-400 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην αρχή του έτους, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελαούσοφ.

Ρωσία: Με διπλάσιο ρυθμό προελαύνουμε στην Ουκρανία

Δημοσιεύθηκε: 29 Αυγούστου 2025 - 20:07

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελαούσοφ δήλωσε ότι ο ρωσικός στρατός επιτάχυνε τον ρυθμό προέλασής του στην Ουκρανία και αναλαμβάνει τον έλεγχο 600-700 τετραγωνικών χιλιομέτρων τον μήνα, σε σύγκριση με 300-400 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην αρχή του έτους.

Ο Μπελαούσοφ δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία προκάλεσε σημαντικές ζημιές στις στρατιωτικές και βιομηχανικές υποδομές της Ουκρανίας, πραγματοποιώντας 35 μαζικές επιθέσεις φέτος σε 146 κρίσιμους και σημαντικούς στόχους, όπως είπε.

«Ως αποτέλεσμα, η υποδομή του 62% των βασικών επιχειρήσεων στο στρατιωτικοβιομηχανικό συγκρότημα της Ουκρανίας έχει υποστεί ζημιές», δήλωσε ο Μπελαούσοφ.

«Θα ήθελα ιδιαίτερα να επισημάνω τα χτυπήματα που μειώνουν την παραγωγική ικανότητα, καθώς και εκείνα που στοχεύουν κέντρα logistics και σημεία εκτόξευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλης εμβέλειας», πρόσθεσε.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τα στοιχεία αυτά στο πεδίο της μάχης.

Ο Μπελαούσοφ δήλωσε ότι η Ρωσία έχει περισσότερη δουλειά να κάνει για τη βελτίωση των δικών της δυνατοτήτων σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένης της ταχύτερης εκπαίδευσης χειριστών.

Μια άλλη προτεραιότητα που εντόπισε ήταν η βελτίωση της ταχύτητας με την οποία μπορούσαν να κινηθούν οι τακτικές ομάδες.

«Φέτος, έχουν παραδοθεί 22.725 μοτοσικλέτες, γουρούνες και μπάγκι. Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να μεταφερθούν στις ένοπλες δυνάμεις άλλες 12.186 μονάδες αυτού του εξοπλισμού», είπε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μερτς: Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να διαρκέσει ακόμη πολλούς μήνες

Δύο νεκροί από ρωσικά χτυπήματα με drones στην Ουκρανία

Ταυτοποίησε ονόματα 125.000 Ρώσων νεκρών των BBC

Οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση πυραύλων και εξοπλισμού 825 εκατ. στην Ουκρανία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο