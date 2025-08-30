Ουκρανία: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα ορυκτά εξελίσσεται «ωραία»

Η συμφωνία της Ουκρανίας να παραχωρήσει στις ΗΠΑ δικαιώματα σε έργα εξόρυξης φυσικών πόρων προχωράει, καθώς οι δύο πλευρές ξεκινούν τις εργασίες ενός ταμείου που απαίτησε η κυβέρνηση Τραμπ ως αντάλλαγμα για περαιτέρω στήριξη της εμπόλεμης χώρας, όπως δήλωσε το Κίεβο διά στόματος του υπουργού Οικονομίας της Ουκρανίας.

«Το ταμείο εξελίσσεται πολύ καλά», δήλωσε την Παρασκευή ο Ουκρανός υπουργός Οικονομίας Ολέκσι Σομπόλεφ στην τηλεόραση του Bloomberg, ενώ βρισκόταν σε ταξίδι στις ΗΠΑ.

Η Ουάσιγκτον και το Κίεβο κατέληξαν σε συμφωνία τον περασμένο Μάιο που θα παρέχει στις ΗΠΑ προνομιακή πρόσβαση σε νέα επενδυτικά σχέδια για την εξόρυξη των φυσικών πόρων της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων του αλουμινίου, του γραφίτη, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία ως έναν τρόπο διασφάλισης των συμφερόντων των ΗΠΑ στη χώρα, καθώς πιέζει για μια συμφωνία στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να δημιουργήσουν ένα επενδυτικό ταμείο, με τις ΗΠΑ να αποκτούν την πρώτη αξίωση για τα κέρδη που θα μεταφέρονται σε αυτό.

Ο Σομπόλεφ δήλωσε ότι αντιπροσωπεία των ΗΠΑ πρόκειται να επισκεφθεί την Ουκρανία τον Σεπτέμβριο για να αποφασίσει ποιες εταιρείες θα επωφεληθούν από τις πρώτες επενδύσεις του ταμείου ορυκτών πόρων ΗΠΑ-Ουκρανίας.

Η Ουκρανία θα θέσει επίσης περισσότερες άδειες σε δημοπρασία ώστε αμερικανικές ή άλλες εταιρείες να μπορούν να εξορύσσουν ορυκτά και να λαμβάνουν επενδύσεις από το ταμείο, πρόσθεσε. Σε αυτές περιλαμβάνεται μια ανακοίνωση αυτή την εβδομάδα για το άνοιγμα προσφορών για την εξόρυξη ενός μεγάλου κοιτάσματος λιθίου.

«Αυτή είναι μία από τις περιοχές που πιστεύουμε ότι θα ήταν ενδιαφέρουσες για τις αμερικανικές εταιρείες ώστε το ταμείο να επενδύσει», σημείωσε ο Σομπόλεφ .

Ο Σομπόλεφ , καθώς και η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλα Σβιριντένκο, συναντήθηκαν με στελέχη του Nasdaq χθες Παρασκευή (29/8), προκειμένου να συζητήσουν την ανοικοδόμηση της χώρας, καθώς και την πρώτη εισαγωγή ουκρανικής εταιρείας -της εταιρείας τηλεπικοινωνιών KyivStar- στο χρηματιστήριο.

Ο προσωπάρχης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γέρμακ και άλλοι αξιωματούχοι του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας βρέθηκαν επίσης στις ΗΠΑ για να συναντηθούν με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, μεταξύ των οποίων και ο προεδρικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.

«Πιθανώς όλοι βλέπουν αυτή τη στιγμή ότι η Ρωσία δεν είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί», τόνισε ο Σόμπολεφ. «Η Ουκρανία είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί και εμείς είμαστε έτοιμοι για ειρήνη».

Αφού η συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν απέτυχε να οδηγήσει σε ειρηνευτική συμφωνία, ο Τραμπ απείλησε να εντείνει την πίεση στη Μόσχα. Αυτή την εβδομάδα, οι ΗΠΑ επέβαλαν υψηλότερους δασμούς στην Ινδία, βασικό πελάτη του Κρεμλίνου, για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου που πραγματοποιεί.