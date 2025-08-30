ΗΠΑ: Απαγόρευση εισόδου του Αμπάς ενόψει της συνόδου κορυφής του ΟΗΕ

Δεν θα επιτρέψουν στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη τον επόμενο μήνα για τη σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών με τους ηγέτες του κόσμου, όπου αρκετοί σύμμαχοι των ΗΠΑ πρόκειται να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη ως κράτος, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή (29/8) η Ουάσιγκτον.

Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι η άρνηση παροχής και ανάκλησης για τις βίζες αφορά τον Αμπάς και περίπου 80 Παλαιστίνιους της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) και της Παλαιστινιακής Αρχής που εδρεύει στη Δυτική Όχθη.

Ο Αμπάς είχε προγραμματίσει να συμμετάσχει στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στο Μανχάταν. Θα συμμετείχε επίσης σε μια σύνοδο κορυφής, όπου η Βρετανία, η Γαλλία, η Αυστραλία και ο Καναδάς έχουν δεσμευτεί να αναγνωρίσουν επίσημα το παλαιστινιακό κράτος.

Το γραφείο του δήλωσε έκπληκτο από την απόφαση για τη βίζα και δήλωσε ότι παραβιάζει τη «συμφωνία για την έδρα του ΟΗΕ».

Βάσει «συμφωνίας για την έδρα» του ΟΗΕ του 1947, οι ΗΠΑ υποχρεούνται γενικά να επιτρέπουν την πρόσβαση ξένων διπλωματών στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η Ουάσινγκτον, ωστόσο, έχει δηλώσει ότι μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση βίζας για λόγους ασφαλείας, εξτρεμισμού και εξωτερικής πολιτικής.

Αρκετοί Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών που έφθασαν στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοπεγχάγη σήμερα Σάββατο επέκριναν την απόφαση των ΗΠΑ.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ «δεν μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς στην πρόσβαση», υποστήριξε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στους δημοσιογράφους.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Χοσέ Μανουέλ Αλβάρες δήλωσε ότι η κίνηση των ΗΠΑ είναι «απαράδεκτη». Ο Ιρλανδός υπουργός Εξωτερικών Σάιμον Χάρις τόνισε ότι η Ε.Ε. θα πρέπει να διαμαρτυρηθεί για την απόφαση «με τον πιο έντονο τρόπο».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αιτιολόγησε την απόφασή του επαναλαμβάνοντας τους μακροχρόνιους ισχυρισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ ότι η Παλαιστινιακή Αρχή και η PLO δεν έχουν αποκηρύξει τον εξτρεμισμό, ενώ πιέζουν για τη «μονομερή αναγνώριση» του παλαιστινιακού κράτους.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι απορρίπτουν αυτούς τους ισχυρισμούς και λένε ότιΜαχμούντ Αμπάς με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ απέτυχαν να τερματίσουν την κατοχή του Ισραήλ και να διασφαλίσουν ένα ανεξάρτητο κράτος της Παλαιστίνης.

«Είναι προς το συμφέρον της εθνικής μας ασφάλειας να καταστήσουμε την PLO και την Παλαιστινιακή Αρχή υπόλογες για τη μη τήρηση των δεσμεύσεών τους και για την υπονόμευση των προοπτικών για ειρήνη», τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι η αποστολή της Παλαιστινιακής Αρχής στον ΟΗΕ, που αποτελείται από αξιωματούχους που εδρεύουν μόνιμα εκεί, δεν θα συμπεριληφθεί στους περιορισμούς.

Αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζάριτς δήλωσε ότι ο ΟΗΕ θα συζητήσει το θέμα της βίζας με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το 1988, οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να εκδώσουν βίζα στον ηγέτη της PLO Γιάσερ Αραφάτ. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πραγματοποίησε εκείνη τη χρονιά συνεδρίαση στη Γενεύη αντί για τη Νέα Υόρκη, ώστε να μπορέσει να απευθυνθεί σε αυτήν.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι απαιτεί από την Παλαιστινιακή Αρχή και την PLO «να αποκηρύξουν με συνέπεια την τρομοκρατία», όπως τη θανατηφόρα επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 στο Ισραήλ που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Τον Ιούνιο, ο Αμπάς απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με την οποία καταδίκασε την επίθεση της Χαμάς και ζήτησε να απελευθερωθούν οι όμηροι που είχε συλλάβει η μαχητική οργάνωση.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ χαιρέτισε την απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ είναι δυσαρεστημένοι με αρκετούς συμμάχους της Δύσης που έχουν δεσμευτεί να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος στον ΟΗΕ τον επόμενο μήνα.

Οι δεσμεύσεις αυτές αντανακλούν την απογοήτευση για την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, η οποία έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει προκαλέσει λιμό. Αντανακλούν επίσης την οργή για την οικοδόμηση οικισμών από το Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, που θεωρείται η καρδιά του δυνητικού παλαιστινιακού κράτους.

Τουλάχιστον 147 από τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ αναγνωρίζουν ήδη το παλαιστινιακό κράτος. Η Παλαιστίνη έχει καθεστώς παρατηρητή στον ΟΗΕ, όπως και η Αγία Έδρα του Βατικανό.

Οι Παλαιστίνιοι επιδιώκουν εδώ και καιρό ένα κράτος στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη και τη Γάζα, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Οι ΗΠΑ λένε ότι το παλαιστινιακό κράτος μπορεί να δημιουργηθεί μόνο μέσω άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.