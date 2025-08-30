Η Ελβετία δεν θέλει να μεταφέρει μέρος της επεξεργασίας χρυσού στις ΗΠΑ

Αντίθετη στη μεταφορά κάποιων δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ είναι η ένωση που εκπροσωπεί τους επαγγελματίες στην αγορά χρυσού της Ελβετίας, μια κίνηση που έχει στόχο να αμβλυνθεί η εμπορική ανισορροπία μεταξύ των δύο χωρών χωρών και να βοηθηθούν έτσι οι διαπραγματεύσεις για τους δασμούς, ανέφερε η εφημερίδα Neue Zuercher Zeitung (NZZ ).

Σύμφωνα με το Bloomberg, η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπους προκειμένου να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μειώσει τους δασμούς ύψους 39% που έχει επιβάλλει στην Ελβετία και οι οποίοι ζημιώνουν τις επιχειρήσεις και την οικονομία. Υπήρξαν εισηγήσεις ότι η μετακίνηση δραστηριοτήτων για την επεξεργασία του πολύτιμου μετάλλου στις ΗΠΑ θα ήταν μια επιλογή για να κατευνάσει τον Τραμπ.

Ο Κριστόφ Γουάιλντ, πρόεδρος της Ελβετικής Ένωσης Παραγωγών και Εμπόρων Πολύτιμων Μετάλλων, δήλωσε στη NZZ ότι η κυβέρνηση «δεν πρέπει να λάβει βιαστικές αποφάσεις».

Σύμφωνα με τον ίδιο τα τεράστια πλεονάσματα εξαγωγών χρυσού της Ελβετίας στο τέλος του 2024 και στις αρχές του 2025 ήταν ακραία. Τα στοιχεία αυτά οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό στους εμπόρους που διακινούσαν μέταλλα προς τις ΗΠΑ για να προλάβουν τους ενδεχόμενους δασμούς.

Ο χρυσός επηρεάζει το εμπορικό ισοζύγιο της Ελβετίας, καθώς η επεξεργασία του είναι από τις μεγαλύτερες στον κόσμο. Το πολύτιμο μέταλλο που διακινείται από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ πρέπει να αναδιαμορφώνεται από ράβδους 400 ουγκιών που τυποποιούνται στο Λονδίνο -όπου διαπραγματεύονται οι μεγαλύτεροι όγκοι χρυσού - σε ράβδους 1 κιλού ή 100 ουγκιών που απαιτούνται από το αμερικανικό χρηματιστήριο Comex.

«Θεωρούμε ότι η ανάπτυξη πρόσθετης δυναμικότητας επεξεργασίας στις ΗΠΑ θα έχει μόνο περιορισμένη χρησιμότητα», προσθέτει ο Γουάιλντ.