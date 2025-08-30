Ιαπωνία: Ακύρωσε το ταξίδι του στις ΗΠΑ ο κορυφαίος εμπορικός διαπραγματευτής

Η ασυμφωνία για τις εξαγωγές ρυζιού των ΗΠΑ προς την Ιαπωνία, ήταν ο λόγος για να ακυρώσει αιφνιδίως το ταξίδι του στην Ουάσιγκτον ο κορυφαίος εμπορικός διαπραγματευτής της δεύτερης Ραϊόσι Ακαζάουα ακύρωσε αιφνιδιαστικά το ταξίδι του στην Ουάσιγκτον την περασμένη Πέμπτη, όπως αναφέρει το Bloomerg επικαλούμενο το ιαπωνικό μέσο ενημέρωσης, Nikkei.

Οι Ιάπωνες αξιωματούχοι είναι δυσαρεστημένοι για ένα προεδρικό διάταγμα των ΗΠΑ που θα περιλαμβάνει σχέδια βάσει των οποίων η Ιαπωνία να αυξήσει τις εισαγωγές αμερικανικού ρυζιού με τη μείωση των δασμών σε αγροτικά προϊόντα, ανέφερε το δημοσίευμα την Παρασκευή. Η Ιαπωνία αντιτίθεται στο διάταγμα που θα αποσταλεί στις αμερικανικές κυβερνητικές υπηρεσίες, καθώς ορισμένα σημεία δεν έχουν επιλυθεί, ανέφερε το Nikkei, επικαλούμενο Ιάπωνες αξιωματούχους αγνώστων στοιχείων.

Ο ίδιος ο Ακαζάουα δήλωσε χθες Παρασκευή ότι αναμένεται να επισκεφθεί τις ΗΠΑ τουλάχιστον μία ακόμη φορά πριν η κυβέρνηση Τραμπ εκδώσει εκτελεστικό διάταγμα που θα μειώσει επίσημα τους δασμούς στα προϊόντα που εισάγονται από την Ιαπωνία. Σύμφωνα με τον ίδιο, Ιάπωνες αξιωματούχοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ και συζητούν τα θέματα με τους Αμερικανούς ολόγους τους, τονίζοντας παράλληλα ότι έχει καταστεί σαφές ότι χρειάζονται περισσότερες διοικητικές συνομιλίες.

«Έχουμε επανειλημμένα επιβεβαιώσει τη σημασία της πιστής και άμεσης εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ Ιαπωνίας και ΗΠΑ και αυτό θα εξεταστεί μόλις όλα τα σημεία που πρέπει να διευθετηθούν επιλυθούν με σαφήνεια. Θα προχωρήσουμε στη φάση της πραγματικής εφαρμογής της συμφωνίας, αλλά υπάρχουν συζητήσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από αυτό», κατέληξε ο Ακαζάουα.