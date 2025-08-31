Νορβηγία: Παραγγελία φρεγατών από τη Βρετανία αξίας 10 δισ. στερλινών

Τη Βρετανία επέλεξε η Νορβηγία για να προμηθευτεί φρεγάτες για το πολεμικό της ναυτικό, στη μεγαλύτερη επένδυση που έχει ποτέ στην άμυνα της σκανδιναβικής χώρας, όπως επισημαίνει το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg.

Η Νορβηγία, η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των μελών του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με τη Ρωσία, είχε επίσης εξετάσει προτάσεις από τη Γαλλία, τη Γερμανία και τις ΗΠΑ ως πιθανούς στρατηγικούς εταίρους για τις φρεγάτες. Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα Κυριακή (31/8) ότι η αξία της συμφωνίας ανέρχεται στα 10 δισ. στερλίνες, με τη νορβηγική κυβέρνηση να μην παρέχει λεπτομέρειες.

Η παράδοση των βρετανικών φρεγατών Type-26 -ειδικά σχεδιασμένων για να ανιχνεύουν, να εντοπίζουν και να καταπολεμούν υποβρύχια- θα ξεκινήσει το 2030, ανέφερε η κυβέρνηση της Νορβηγίας σε δήλωση στην ιστοσελίδα της.

«Η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο μοιράζονται τα συμφέροντα και τις προκλήσεις ασφαλείας στον Βορρά και στη Βόρεια Θάλασσα. Ενώ οι καιροί αλλάζουν, η γεωγραφία είναι δεδομένη, δεν μπορούμε να την επιλέξουμε. Η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι κοντά στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας, την οικονομία και τον πολιτισμό που έχουν αναπτυχθεί επί γενεές», δήλωσε ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στόρε σε δημοσιογράφους στο Όσλο..

Η συμφωνία προβλέπει ότι ένας συνδυασμένος στόλος οκτώ βρετανικών και τουλάχιστον πέντε νορβηγικών φρεγατών αντιυποβρυχιακού πολέμου θα επιχειρεί από κοινού στη Βόρεια Ευρώπη, ενισχύοντας τη βόρεια πτέρυγα του ΝΑΤΟ, ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας στην ανακοίνωσή του. Θα υποστηρίξει επίσης 4.000 θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, περισσότερες από τις μισές από τις οποίες στα ναυπηγεία της BAE Systems στη Γλασκώβη.