#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κίνα: Οι τέσσερις προτάσεις του Σι Τζινπίνγκ στον πρωθυπουργό της Ινδίας

Ο Κινέζος πρόεδρος απηύθυνε έκκληση για επέκταση της συνεργασίας με στόχο την «επίτευξη αμοιβαίων οφελών και αποτελεσμάτων που θα είναι επικερδείς για όλους».

Κίνα: Οι τέσσερις προτάσεις του Σι Τζινπίνγκ στον πρωθυπουργό της Ινδίας
Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ

Δημοσιεύθηκε: 31 Αυγούστου 2025 - 18:23

Τέσσερις προτάσεις για την σύσφιγξη των δεσμών της Κίνας με την Ινδία  έκανε ο πρόεδρος της πρώτης Σι Τζινπίνγκ, στη διμερή συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της δεύτερης Ναρέντρα Μόντι, όπως αναφέρει το Bloomberg επικαλούμενο τον υπουργό Ινδό Εξωτερικών της Ινδίας.

Ο Σι ζήτησε ισχυρότερη «στρατηγική επικοινωνία» και εμβάθυνση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας Βίκραμ Μίσρι στους δημοσιογράφους στην Τιαντζίν της Κίνας, όπου οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο περιθώριο της περιφερειακής συνόδου κορυφής για την ασφάλεια και την οικονομία.

Ο Κινέζος πρόεδρος απηύθυνε έκκληση για επέκταση της συνεργασίας με στόχο την «επίτευξη αμοιβαίων οφελών και αποτελεσμάτων που θα είναι επικερδείς για όλους», για την άμβλυνση των ανησυχιών και για την «ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας και τη διαφύλαξη των κοινών συμφερόντων», δήλωσε ο Μίσρι.

Ο Μόντι «ανταποκρίθηκε θετικά» στις προτάσεις, σύμφωνα με τον ίδιο. 

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης το ζήτημα των συνόρων, ενώ περαιτέρω συνομιλίες για την οριοθέτησή τους, αναμένεται να πραγματοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες, σημείωσε ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών. Προχωρούν επίσης τεχνικές συνομιλίες για την επανέναρξη των απευθείας πτήσεων μεταξύ των δύο χωρών, είπε.

Οι ηγέτες συζήτησαν τρόπους για την αύξηση και την εξισορρόπηση του διμερούς εμπορίου, την ενίσχυση των ανθρωπίνων σχέσεων, τη συνεργασία για τα διασυνοριακά ποτάμια και την από κοινού καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Ο Μόντι βρίσκεται στην Κίνα για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια για να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γκουτέρες: Η Κίνα θεμέλιο για την πολυμερή προσέγγιση και την παγκόσμια ειρήνη

«Το τανγκό Δράκου και Ελέφαντα»: Ο Τραμπ φέρνει κοντά Κίνα-Ινδία

Τηλεφωνική επικοινωνία Μόντι- Μακρόν για την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή

Τι θέλει ο Ερντογάν στη σύνοδο κορυφής στην Κίνα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο