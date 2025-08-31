Κίνα: Οι τέσσερις προτάσεις του Σι Τζινπίνγκ στον πρωθυπουργό της Ινδίας

Τέσσερις προτάσεις για την σύσφιγξη των δεσμών της Κίνας με την Ινδία έκανε ο πρόεδρος της πρώτης Σι Τζινπίνγκ, στη διμερή συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της δεύτερης Ναρέντρα Μόντι, όπως αναφέρει το Bloomberg επικαλούμενο τον υπουργό Ινδό Εξωτερικών της Ινδίας.

Ο Σι ζήτησε ισχυρότερη «στρατηγική επικοινωνία» και εμβάθυνση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας Βίκραμ Μίσρι στους δημοσιογράφους στην Τιαντζίν της Κίνας, όπου οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο περιθώριο της περιφερειακής συνόδου κορυφής για την ασφάλεια και την οικονομία.

Ο Κινέζος πρόεδρος απηύθυνε έκκληση για επέκταση της συνεργασίας με στόχο την «επίτευξη αμοιβαίων οφελών και αποτελεσμάτων που θα είναι επικερδείς για όλους», για την άμβλυνση των ανησυχιών και για την «ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας και τη διαφύλαξη των κοινών συμφερόντων», δήλωσε ο Μίσρι.

Ο Μόντι «ανταποκρίθηκε θετικά» στις προτάσεις, σύμφωνα με τον ίδιο.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης το ζήτημα των συνόρων, ενώ περαιτέρω συνομιλίες για την οριοθέτησή τους, αναμένεται να πραγματοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες, σημείωσε ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών. Προχωρούν επίσης τεχνικές συνομιλίες για την επανέναρξη των απευθείας πτήσεων μεταξύ των δύο χωρών, είπε.

Οι ηγέτες συζήτησαν τρόπους για την αύξηση και την εξισορρόπηση του διμερούς εμπορίου, την ενίσχυση των ανθρωπίνων σχέσεων, τη συνεργασία για τα διασυνοριακά ποτάμια και την από κοινού καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Ο Μόντι βρίσκεται στην Κίνα για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια για να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.