Φον ντερ Λάινεν: Η ΕΕ έχει σχέδιο για αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επεξεργάζονται «αρκετά ακριβή σχέδια» για πιθανές στρατιωτικές αποστολές στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφάλειας μετά τη σύγκρουση, οι οποίες θα έχουν την πλήρη υποστήριξη των ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα (31/8) σε συνέντευξή της στους Financial Times η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσθέτοντας ότι υπάρχει ένας «σαφής οδικός χάρτης» για πιθανές αναπτύξεις.

«Οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι υψίστης σημασίας και απολύτως κρίσιμες. Έχουμε έναν σαφή οδικό χάρτη και είχαμε μια συμφωνία στον Λευκό Οίκο ... και το έργο αυτό προχωράει πολύ καλά», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάινεν.

Η πρόεδρος της Κομισιόν μίλησε ενώ βρίσκεται σε περιοδεία σε ανατολικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται κοντά στη Ρωσία αυτό το Σαββατοκύριακο, κατά τη διάρκεια της οποίας επικεντρώνεται στις προσπάθειες για την αύξηση των εθνικών αμυντικών δαπανών και την ενίσχυση της στρατιωτικής ετοιμότητας της Γηραιάς Ηπείρου.

Οι δηλώσεις της έγιναν εν μέσω ετοιμασιών για συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών αυτή την εβδομάδα, κατά την οποία πρόκειται να σταθεροποιήσουν τις εθνικές δεσμεύσεις τους έναντι της Δύσης.

Σύμφωνα με την ίδια, οι κυβερνήσεις εργάζονται πάνω σε σχέδια για «μια πολυεθνική [ανάπτυξη] στρατευμάτων και την υποστήριξη των Αμερικανών. Ο πρόεδρος Τραμπ μας διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει αμερικανική παρουσία ως μέρος του backstop. Ήταν πολύ σαφές και επιβεβαιώθηκε επανειλημμένα».

Η Ουκρανία έχει απαιτήσει συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας από τους δυτικούς υποστηρικτές της, μεταξύ άλλων και χερσαίων στρατευμάτων, ως μέρος οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Τα στρατεύματα θα περιλαμβάνουν δεκάδες χιλιάδες προσωπικό υπό την ευρωπαϊκή ηγεσία, υποστηριζόμενα από τη βοήθεια των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων διοίκησης και ελέγχου και των μέσων πληροφοριών και επιτήρησης. Η ρύθμιση αυτή συμφωνήθηκε σε συνάντηση μεταξύ του Τραμπ, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ανώτερων Ευρωπαίων ηγετών τον περασμένο μήνα.

Εκείνοι που συναντήθηκαν με τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον αναμένεται να συγκεντρωθούν στο Παρίσι την ερχόμενη Πέμπτη μετά από πρόσκληση του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν για να συνεχίσουν τις συζητήσεις, δήλωσαν στους FT τρεις διπλωμάτες που έχουν ενημερωθεί για τα σχέδια.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου σερ Κίρ Στάρμερ, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και η φον ντερ Λάιεν. Το Ελιζέ αρνήθηκε να σχολιάσει.

Την περασμένη εβδομάδα συναντήθηκαν οι επικεφαλής της άμυνας του λεγόμενου συνασπισμού των προθύμων και «εκπόνησαν αρκετά ακριβή σχέδια», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, όπως οι συζητήσεις σχετικά με «τα απαραίτητα στοιχεία για μια λειτουργική συγκέντρωση στρατευμάτων».

«Φυσικά, χρειάζεται πάντα η πολιτική απόφαση της εκάστοτε χώρας, διότι η ανάπτυξη στρατευμάτων είναι μια από τις σημαντικότερες κυριαρχικές αποφάσεις ενός κράτους. Όμως η αίσθηση του επείγοντος είναι πολύ υψηλή ... προχωράει. Παίρνει πραγματικά σάρκα και οστά», τόνισε.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξήρε τη δέσμευση του Τραμπ να συμμετάσχει στην ειρηνευτική προσπάθεια, μετά από μήνες αβεβαιότητας στην Ευρώπη σχετικά με τη στάση του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος στο παρελθόν είχε επαινέσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν και είχε συγκρουστεί με τον Ζελένσκι.

«Ο Πούτιν δεν έχει αλλάξει, είναι ένας θηρευτής. Ο Τραμπ θέλει ειρήνη και ο Πούτιν δεν έρχεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Έχει μια αρνητική εμπειρία με τον Πούτιν, όλο και περισσότερο δεν κάνει αυτά που λέει», υποστήριξε

«Όμως είχαμε τους τελευταίους μήνες αρκετές συναντήσεις όπου ήταν προφανές ότι μπορεί κανείς να βασιστεί στους Ευρωπαίους», πρόσθεσε. «Είναι σαφές ότι όταν λέμε κάτι, το κάνουμε».

Οποιαδήποτε στρατιωτική ανάπτυξη της Δύσης στην Ουκρανία θα υποστήριζε έναν σημαντικά ενισχυμένο ουκρανικό στρατό- αυτός θα αποτελούσε τον πυρήνα της αποτρεπτικής δύναμης.

Η Επιτροπή θα διερευνήσει νέες πηγές χρηματοδότησης για να παράσχει «βιώσιμη χρηματοδότηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ως ... εγγύηση ασφάλειας», δήλωσε η φον ντερ Λάινεν.

Μετά από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, το Κίεβο θα χρειαστεί «έναν αρκετά σημαντικό αριθμό στρατιωτών και χρειάζονται καλούς μισθούς και φυσικά σύγχρονο εξοπλισμό . . . σίγουρα η Ε.Ε. θα πρέπει να συνεισφέρει».

Οι υφιστάμενες ροές χρηματοδότησης των Βρυξελλών προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικής στήριξης, θα πρέπει να παραμείνουν κατά τη διάρκεια της ειρηνικής περιόδου, τόνισε, κάτι που σημαίνει ότι «μια επιπλέον πληρωμή . . . πρέπει να προβλεφθεί για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις».

Η Ε.Ε. θα διατηρήσει επίσης τη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση των Ουκρανών στρατιωτών μετά από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν το ταμείο για τον εξοπλισμό ύψους 150 δισ. ευρώ είτε για να συνάψουν συμφωνίες κοινής παραγωγής με αμυντικές εταιρείες της Ουκρανίας είτε για να αγοράσουν όπλα που μπορούν να δοθούν στο Κίεβο.

«Ο ρόλος της Επιτροπής είναι υψίστης σημασίας για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να χρηματοδοτήσουν μια αύξηση των αμυντικών δαπανών. Ο χαρακτήρας του πολέμου έχει αλλάξει εντελώς», πρόσθεσε, αναφέροντας την ανάγκη οι στρατοί της Ε.Ε. να επενδύσουν σε drones, στην αεράμυνα και την πυραυλική άμυνα, στο διάστημα και στις κυβερνοδυνατότητες.