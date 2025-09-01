Πούτιν: Η Δύση προκάλεσε τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, μιλώντας στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, που πραγματοποιείται στην Τιαντζίν της Κίνας, υπερασπίστηκε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ρίχνοντας για άλλη μία φορά την ευθύνη στη Δύση.

«Η κρίση αυτή δεν ξέσπασε από τη ρωσική επίθεση, αλλά είναι το αποτέλεσμα ενός πραξικοπήματος στην Ουκρανία, το οποίο προκάλεσε και υποστήριξε η Δύση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Πούτιν αναφέρθηκε επίσης σε θετική εξέλιξη από τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που πραγματοποιήθηκε στην Αλάσκα τον Αύγουστο, σημειώνοντας ότι η συνεννόηση που επιτεύχθηκε «ανοίγει τον δρόμο για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης».

Επιπλέον, ευχαρίστησε την Κίνα και την Ινδία για τις προσπάθειές τους να συμβάλουν σε μια ειρηνική λύση, τονίζοντας την ανάγκη για διπλωματικό διάλογο.

«Εκτιμάμε πολύ τις προτάσεις της Κίνας και της Ινδίας, καθώς και τη συνεννόηση που επετεύχθη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη σταθεροποίηση της κατάστασης», κατέληξε ο Ρώσος πρόεδρος.