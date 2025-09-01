#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Θετικά ξεκινούν την εβδομάδα οι ευρωαγορές - Ανοδος 0,3% για τον DAX

Μεγάλη έκρηξη σε αποθήκη όπλων στη Λιβύη

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Αλ-Σκιράτ της πόλης Μισράτα. Τραυματίστηκαν έξι άνθρωποι.

Μεγάλη έκρηξη σε αποθήκη όπλων στη Λιβύη

Δημοσιεύθηκε: 1 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:23

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και πυρομαχικών στη Μισράτα, μια πόλη στη βορειοδυτική Λιβύη, το βράδυ της Κυριακής (31/8).

Το Ιατρικό Κέντρο της Μισράτα ανακοίνωσε την εισαγωγή έξι τραυματιών από την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε στην περιοχή Αλ-Σκιράτ της πόλης.

Το κέντρο επιβεβαίωσε ότι όλοι οι τραυματισμοί ήταν ελαφροί και μετά από παροχή φροντίδας οι τραυματίες πήραν εξιτήριο από το ιατρικό κέντρο σε καλή κατάσταση.

ΠΗΓΗ: www.ertnews.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γεραπετρίτης: Θα προχωρήσει η διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Στην Ανατολική Λιβύη ο Ιμπραχήμ Καλίν, επαφές με Χαφτάρ

Τουρκικά ΜΜΕ: Το Τομπρούκ επικυρώνει το μνημόνιο με Λιβύη

Αναρτήθηκε η ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας στον ΟΗΕ για τη Λιβύη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο