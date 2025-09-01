Στον πάγο η αγορά ακινήτων στη Βρετανία, έπεσαν οι τιμές

Οι τιμές των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσαν αναπάντεχη πτώση τον Αύγουστο, σύμφωνα με μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες ενυπόθηκων δανείων της Βρετανίας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η μέση αξία των κατοικιών μειώθηκε κατά 0,1% σε μηνιαία βάση, στις 271.079 λίρες, ανατρέποντας την αναθεωρημένη αύξηση 0,5% του προηγούμενου μήνα, σύμφωνα με την Nationwide Building Society. Οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση 0,1%.

Η αγορά είναι αντιμέτωπη με νέες αντιξοότητες, καθώς οι αγοραστές σταθμίζουν την προοπτική περαιτέρω αυξήσεων των φόρων στον φθινοπωρινό προϋπολογισμό. Οι τιμές δέχονται επίσης πίεση από την αύξηση του αριθμού των ακινήτων που διατίθενται.