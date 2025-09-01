#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Θετικά ξεκινούν την εβδομάδα οι ευρωαγορές - Ανοδος 0,3% για τον DAX

Στον πάγο η αγορά ακινήτων στη Βρετανία, έπεσαν οι τιμές

Μετά την άνοδο νωρίτερα φέτος, η βρετανική αγορά ακινήτων δείχνει σημάδια κόπωσης, με τις τιμές κατοικιών να υποχωρούν τον Αύγουστο για πρώτη φορά μετά από μήνες.

Δημοσιεύθηκε: 1 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:33

Οι τιμές των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσαν αναπάντεχη πτώση τον Αύγουστο, σύμφωνα με μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες ενυπόθηκων δανείων της Βρετανίας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η μέση αξία των κατοικιών μειώθηκε κατά 0,1% σε μηνιαία βάση, στις 271.079 λίρες, ανατρέποντας την αναθεωρημένη αύξηση 0,5% του προηγούμενου μήνα, σύμφωνα με την Nationwide Building Society. Οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση 0,1%.

Η αγορά είναι αντιμέτωπη με νέες αντιξοότητες, καθώς οι αγοραστές σταθμίζουν την προοπτική περαιτέρω αυξήσεων των φόρων στον φθινοπωρινό προϋπολογισμό. Οι τιμές δέχονται επίσης πίεση από την αύξηση του αριθμού των ακινήτων που διατίθενται.

