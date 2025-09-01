Πρώτη φορά από το 2022 ανάπτυξη για τα εργοστάσια της ευρωζώνης

Η μεταποιητική δραστηριότητα στην ευρωζώνη αναπτύχθηκε τον Αύγουστο για πρώτη φορά από τα μέσα του 2022, λόγω της αύξησης της εγχώριας ζήτησης και της παραγωγής, ενισχύοντας τον αισιοδοξία για τη μελλοντική παραγωγή.

Οπως μεταδίδει το Reuters, ο δείκτης HCOB Eurozone Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) ανήλθε σε υψηλό τριών ετών, φτάνοντας στις 50,7 μονάδες τον Αύγουστο από 49,8 τον Ιούλιο, ξεπερνώντας το όριο των 50,0 που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Ήταν επίσης υψηλότερος από την προκαταρκτική εκτίμηση των 50,5.

Μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης, η Ελλάδα και η Ισπανία ηγήθηκαν της ανάπτυξης της βιομηχανίας, με δείκτες PMI 54,5 και 54,3 αντίστοιχα, ενώ η Γαλλία και η Ιταλία σημείωσαν επίσης μικρή ανάπτυξη.

Εν τω μεταξύ, η βιομηχανία στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 38 μηνών, φτάνοντας το 49,8, πολύ κοντά στο όριο του 50,0 που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.