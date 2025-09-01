Χούθι: Ορκίζονται να εκδικηθούν τον θάνατο αξιωματούχων στην Σαναά

Οι Χούθι ορκίστηκαν να εντείνουν τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ και των συμμάχων του, ως απάντηση στα πλήγματα εναντίον της πρωτεύουσας Σαναά που σκότωσαν τον πρωθυπουργό και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης των ανταρτών της Υεμένης.

«Δεν θα κάνουμε πίσω», τόνισε ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μουφτάχ. «Θα μείνουμε "αγκάθι" στο πλευρό όλων των Σιωνιστών» και των υποστηρικτών τους, «συμπεριλαμβανομένων των Αμερικανών, των Ισραηλινών, των Βρετανών και των Αράβων Σιωνιστών».

Η δήλωση του αυτή έρχεται αφού χθες, Κυριακή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι η δολοφονία ανώτερων αξιωματούχων της κυβέρνησης των Χούθι «είναι μόνο η αρχή», μεταδίδει το Bloomberg.

Την ίδια ημέρα ο αλ-Χούθι, ο νούμερο ένα στόχος του Ισραήλ στην Υεμένη, δήλωσε ότι οι αντάρτες διεξάγουν πόλεμο εναντίον του Ισραήλ και των υποστηρικτών του εκ μέρους όλων των Αράβων και των Μουσουλμάνων. «Το σιωνιστικό σχέδιο είναι να υποδουλώσει και να βεβηλώσει αυτή την ούμμα», είπε χαρακτηριστικά χρησιμοποιώντας την αραβική λέξη για την κοινότητα των μουσουλμάνων.

Η ανακοίνωση αυτή ενισχύει τον ρόλο που έχουν αναλάβει οι Χούθι στον λεγόμενο άξονα αντίστασης του Ιράν, το δίκτυο των μαχητικών ομάδων της Μέσης Ανατολής που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, οι οποίες επιδιώκουν μια αντι-ισραηλινή ατζέντα.