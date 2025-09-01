#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στο 6,2% η ανεργία στην ευρωζώνη τον Ιούλιο

Eναν μήνα πριν ήταν στο 6,3%.

Δημοσιεύθηκε: 1 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:58

Στο 6,2% η ανεργία στην ευρωζώνη τον Ιούλιο, μειωμένη από το 6,3% που ήταν τον Ιούνιο και από το 6,4% που ήταν τον Ιούλιο του 2024.

Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ ήταν 5,9% τον Ιούλιο, επίσης μειωμένο από το 6,0% του φετινού Ιουνίου και του περσινού Ιουλίου.

Τα παραπάνω στοιχεία αυτά δημοσιεύθηκαν από την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

